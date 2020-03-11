الولايات المتحدة تتصدر دول العالم فى مصروفات التشغيل بقطاع التأمين 2018 (تفاعلى)

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث حجم مصروفات التشغيل بقطاع التأمين على مستوى العالم خلال عام 2018، وبلغت 419 مليار دولار وفقا لإحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، وحلت اليابان فى المركز الثانى بحجم مصروفات بلغ 73 مليار دولار ثم بريطانيا فى المرتبة الثالثة وبلغت مصروفات التشغيل بقطاع التأمين بها 59.3 مليار دولار، وجاءت فرنسا فى المركز الرابع بحجم مصروفات تشغيلية لقطاع التأمين بلغ 54.2 مليار دولار، واحتلت كوريا الجنوبية المركز الخامس فى الترتيب العالمى بحجم مصاريف بلغت 48.3 مليار دولار خلال عام 2018.

كندا فى المركز السادس عالميا في مصروفات التشغيل بالقطاع

وكشفت الإحصائيات الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن احتلال كندا المرتبة السادسة عالميا من حيث مصروفات تشغيل بشركات التأمين بلغت 18.6 مليار دولار خلال عام 2018 ، وفى المرتبة السابعة حلت ألمانيا بحجم مصاريف بلغت 18.1 مليار دولار، تلتها فى المركز الثامن إيطاليا بحجم مصروفات بلغ 16.1 مليار دولار ، ثم البرازيل فى المركز التاسع عالميا بحجم مصاريف تشغيل بقطاع التأمين بلغ 13.6 مليار دولار فى عام 2018.

الجراف التالى يوضح العشرة الكبار من حيث مصاريف تشغيل قطاع التأمين فى عام 2018 (المبلغ بالمليار دولار).

وفى المركز العاشر حلت استراليا بحجم مصروفات تشغيل بقطاع التأمين بلغت 12.6 مليار دولار فى عام 2018، وفى المرتبة الحادية عشر جاءت إسبانيا وبلغت المصروفات بها 12.3 مليار دولار، ثم هولندا فى المركز الثانى عشر بمبلغ 9.6 مليار دولار خلال عام 2018، تلاها روسيا فى المركز الثالث عشر بمبلغ 6.8 مليار دولار.

الدنمارك العشرين عالميا بحجم مصروفات 2.6 مليار دولار

واحتلت بولندا المركز الرابع عشر من حيث حجم مصروفات التشغيل بقطاع التأمين على مستوى العالم وبلغت 5.5 مليار دولار، تلاها فى المرتبة الخامسة عشر سويسرا بمبلغ 4.6 مليار دولار فى عام 2018، ثم الأرجنتين 4.1 مليار دولار ، والسويد 3.9 مليار دولار، ثم فى المركز التاسع عشر بلجيكا بمبلغ 3.2 مليار دولار ، وتساوت معها كولومبيا بمبلغ 3.2 مليار دولار ثم فى المركز العشرين حلت الدنمارك بحجم مصروفات التشغيل بقطاع التأمين بلغ 2.6 مليار دولار فى عام 2018.

وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development) هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الإقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر.

الخريطة التالية تبين حجم المصروفات الخاصة بنشاط التأمين على مستوى العالم وفقا لكل دولة (المبلغ بالمليار دولار).