الولايات المتحدة تتجه نحو تعليق ضرائب البنزين والديزل 3 أشهر لخفض الأسعار

تتجه الولايات المتحدة لخفض ضرائب البنزين والسولار لمدة 3 أشهر، في محاولة لخفض أسعار الوقود والسيطرة على التضخم المتصاعد.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيدعو الكونجرس للتصديق على القرار الذي يتعلق بالضرائب الاتحادية.

وسيدعو بايدن الولايات المختلفة لاتخاذ قرارات مماثلة فيما يتعلق بالضرائب التي تفرضها كل ولاية على الغاز.

ولم يتضح ما إذا كان لدى بايدن الأصوات الكافية في الكونجرس لتمرير القرار.

ويواجه الاقتراح تحفظات من عدة مشرعين بينهم أعضاء في حزب يايدن.

العديد من الاقتصاديين ينظرون بتشكك إلى فكرة الإعفاء الضريبي على الغاز.

وينظر إلى الخطوة باعتبارها ذات أهداف انتخابية بالنسبة لبايدن الذي تتراجع شعبيته بينما يقبل حزبه على انتخابات هامة.

وإذا تم تطبيق تعليق الضريبة وانتقل بالفعل صدى القرار إلى المستهلكين بكامل آثاره، فسيوفر الناس ما يقرب من 3.6% من أسعار الوقود.

وعنداك قد يتراجع متوسط أسعار البنزين إلى قرابة 5 دولارات للجالون على مستوى البلاد.