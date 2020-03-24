الولايات المتحدة الأولى في إنتاج المركبات التجارية خلال 2019

البرازيل فى المركز العاشر بإجمالى 496.4 ألف وحدة ما بين شاحنات وأتوبيسات.

تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الدول الأعلى إنتاجًا للمركبات التجارية من أتوبيسات وشاحنات خلال 2019، بعد أن تمكنت من تصنيع 8.4 مليون وحدة، طبقًا لتقديرات رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA.

أشار التقرير إلى أن الإنتاج العالمى من السيارات التجارية هبط على مدار العام الماضى بنسبة تصل إلى %2 ليسجل 24.6 مليون وحدة، مقارنة بإنتاج دول العالم منها خلال 2018، التى سجلت 25.1 مليون مركبة.

احتلت الصين المركز الثانى فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات التجارية خلال 2019، بإجمالى 4.4 مليون سيارة، فيما جاءت المكسيك فى المركز الثالث بإجمالى 2.6 مليون مركبة.

فى المركز الرابع جاءت كندا، التى استطاعت إنتاج ما يقرب من 1.5 مليون أتوبيس وشاحنة على مدار العام الماضى، فيما حلت اليابان فى المركز الخامس بالقائمة بتصنيعها 1.4 مليون وحدة.

جاءت تايلاند فى المركز السادس بإجمالى 1.2 مليون وحدة، فيما حلت الهند فى المركز السابع بإجمالى 892.7 ألف مركبة منتجة نهاية 2019.

اقتنصت إسبانيا المركز الثامن فى القائمة بإنتاجها 574.3 ألف وحدة، فيما جاءت فرنسا بالمركز التاسع بإجمالى 527.3 ألف مركبة. تمكنت البرازيل من اقتناص المركز العاشر بإجمالى 496.4 ألف وحدة ما بين شاحنات وأتوبيسات.