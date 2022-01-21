الولايات المتحدة: أي عبور عسكري روسي للحدود الأوكرانية الرد عليه سيكون حاسمًا وصارمًا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه إذا تقدمت أي قوة عسكرية روسية تجاه الحدود الأوكرانية وعبرتها فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون حاسمًا وصارمًا، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية جنيف اليوم /الجمعة/ عقب انتهاء مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول الأزمة الأوكرانية وقضايا الأمن، أن هذه المباحثات هدفت إلى تحديد ما إذا كانت روسيا لديها الرغبة في الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية أم لا.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة وبعد التشاور مع الحلفاء سوف تقوم بالرد كتابيا الأسبوع القادم كما سيتم إرسال ما يتعلق بالمخاوف الأمريكية الأوروبية إلى الجانب الروسي كتابيا أيضا، مؤكدا أن بلاده مستعدة للإجابة عن المخاوف الروسية بشرط أن تستجيب الأخيرة لمخاوف الغرب وأن يعمل الجانبان من أجل استبعاد المخاطر وبناء الثقة.

وأكد بلينكن أنه في حال تحركت أي قوات عسكرية روسية عبر الحدود الأوكرانية، فإن ذلك سيعد غزوا متجددًا، موضحًا أنه سيتم الرد أيضًا على أشكال العدوان الروسي، من بينها الهجمات الإلكترونية السيبرانية، بما وصفه برد “حاسم، وموحد مرة أخرى”.