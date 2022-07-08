الولايات المتحدة أنفقت 250 مليون دولار على أنشطة بيولوجية عسكرية في أوكرانيا

أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 250 مليون دولار أمريكي على أنشطة بيولوجية عسكرية في أوكرانيا منذ عام 2005، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس.

أنشطة بيولوجية عسكرية في أوكرانيا

وقال إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة أخذت تدرس العمل الذي تقوم به برامج الأسلحة البيولوجية الممولة من الولايات المتحدة في أوكرانيا ومناطق أخرى، وحصلت مؤخرا على تقرير حول أنشطة وكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات التابعة للبنتاغون في الفترة من عام 2005 إلى عام 2016.

وأشار كيريلوف إلى أن التقرير قيَّمَ تماما أنشطة وكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات، وهذا يعني حقيقة أن المنظمة كانت قادرة على نقل مجموعة وطنية من الكائنات الحية الدقيقة من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة، وإجراء تقييمات بيولوجية، وتنفيذ مشاريع تهدف إلى دراسة عمليات انتقال للعدوى تكون خطيرة بشكل خاص وذات تأثير اقتصادي ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي.

كما تضمن التقرير بيانات غامضة عن رعاة ومنفذي برنامج الحد من التهديدات البيولوجية في أوكرانيا. ولم تكن أنشطة رعاة البرنامج، مثل مؤسسة سوروس، ذات صلة بقضايا الأمن البيولوجي.

وذكر كيريلوف “هذا يؤكد أن أنشطة البنتاغون في أوكرانيا ليست سوى واجهة لأبحاث عسكرية وبيولوجية غير قانونية”.

وقال كيريلوف إن أوكرانيا وغيرها من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي أصبحت “ساحة اختبار” للأسلحة البيولوجية للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.