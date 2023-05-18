الولايات التحدة: مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع على غير المتوقع الأسبوع الماضي

شهدت مخزونات النفط الخام الأمريكية ونواتج التقطير زيادة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

وارتفعت مخزونات النفط الخام خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو إلى 467.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 900 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 245 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة في الأسبوع