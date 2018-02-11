الوكيل: 86 شركة مصرية فى مؤتمر إعادة إعمار العراق

معارض لإعادة إعمار سوريا وليبيا أبريل ومايو المقبلين

دعاء حسني

يشارك اتحاد الغرف التجارية بوفد من 86 شركة مصرية فى مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق الشقيقة والذى تنظمه غرفة الكويت للتجارة والصناعة فى إطار خطة الاتحاد لتنمية الصادرات السلعية والخدمية، صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأضاف الوكيل في البيان الصادر عن الاتحاد منذ قليل، أن وفد مصر يرأسه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية والمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، استكمالا للقاءات الناجحة التى تمت ببغداد منذ أسبوعين مع رئيس الوزراء والوزراء وقيادات الحكومة العراقية والهيئات المانحة واتحاد الغرف، وكذلك التنسيق الذى تم مع رؤساء اتحادات الغرف الكويتية والعراقية والسعودية والإماراتية وكبرى شركاتهم التى شاركت فى ملتقى الاستثمار الثالث بالقاهرة الأسبوع الماضى لخلق تحالفات عربية وتعظيم مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار.

وأشاد الوكيل بالدعم المقدم من الشيخ على الغانم رئيس غرفة الكويت الذى وافق على تلك المشاركة الضخمة من الشركات المصرية ليكون أكبر وفد بالمؤتمر.

وأضاف الوكيل أنه سيتم تنظيم معرض لإعادة إعمار سوريا والمنتجات المصرية يوم 4 أبريل المقبل بدمشق، ومعرض مثيل لاعادة اعمار ليبيا والمنتجات المصرية 7 مايو ببنغازى، واكد أن هذا التوجه يتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية والسفارات المصرية وبدعم كامل من شركائنا اتحادات الغرف السورية والليبية والعراقية والكويتية.

واوضح أن مؤتمر الكويت ومعرض سوريا وليبيا ستشهد تنظيم لقاءات ثنائية مع المسئولين الحكومين المعنين باعادة الاعمار والهيئات المانحة ولقاءات ثنائية مع مجتمع الأعمال الوطنى لخلق شراكات فاعلة فى مشروعات إعادة الإعمار، وكذا زيادة المزيج السلعى للصادرات وتيسير انسيابها.

واشاد الوكيل بالدعم المتميز من د. محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية وطارق القونى، سفير مصر بالكويت وعلاء موسى سفير مصر ببغداد، والدكتور محمد ثروت سليم سفير مصر بسوريا، ومحمد ابو بكر سفير مصر بليبيا واشقائنا جعفر رسول الحمداني رئيس اتحاد الغرف العراقية، ومحمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف الليبية ومحمد غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف السورية، والشيخ على الغانم رئيس اتحاد الغرف الكويتية.

وأوضح د. علاء عز أمين عام الاتحاد أن الوفد المشارك بالكويت وكذلك المعارض سيتضمن كبرى الشركات المصرية المعنية باعادة الاعمار من مكاتب استشارية وشركات المقاولات ومشروعات الكهرباء والمياة والبترول والاتصالات ومصانع مواد البناء والمعدات الى جانب كبرى المصانع المنتجة للسلع الاستهلاكية والغذائية والاجهزة المنزلية والاثاث والملابس والمفروشات.

واضاف أنه تم حجز مساحة 3000 متر فى الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولى لاستمرار التواجد المصرى بالسوق السورى

واشار علاء عز الى انه جار حاليا حصر المشروعات التى ستطرح فى كل دولة سواء من موازنة الحكومات او من خلال هيئات المعونات والبنوك الانمائية، الى جانب اليات تمويل المشروعات والصادرات، لضمان جاهزية الشركات المصرية ولدعمهم فى مفاوضاتهم سواء للمشروعات او تنمية الصادرات.

واكد عز أهمية مؤتمر المانحين بالكويت والذى سيعرض مشروعات إعادة الاعمار الممولة من الصتاديق الانمائية العربية والبنك الدولى لتعظيم مشاركة مصر بها.

وأضاف أنه جار التنسيق من خلال اتحاد غرف البحر الابيض واتحاد الغرف الاوروبية مع كبرى الشركات الاوربية لخلق تحالفات فى مشروعات اعادة الاعمار بمشاركة مصرية فاعلة سواء فى المقاولات أو مكونات المشروعات ومواد البناء.