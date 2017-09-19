الوكيل: 32% هبوطًا فى مبيعات الأسواق بسبب التعويم

دراسة لتأسيس شركة للمراكز اللوجيتسية والبورصات السلعية خلال 6 أشهر دعاء حسنىقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات الأسواق المختلفة تراجعت بنسبة تقترب من %32 نهاية أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، تأثرا بارتفاع الأسعار الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف.

دراسة لتأسيس شركة للمراكز اللوجيتسية والبورصات السلعية خلال 6 أشهر

دعاء حسنى

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات الأسواق المختلفة تراجعت بنسبة تقترب من %32 نهاية أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، تأثرا بارتفاع الأسعار الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف فى تصريح لـ«المال»، على هامش افتتاح معرض «أهلاً مدارس»، امس بأرض المعارض، أن السيطرة على مستويات الأسعار المرتفعة يأتى عبر زيادة الإنتاج المحلى، لافتا إلى أن هناك مؤشرات لتحسن لتحسنه، ولا زلنا فى حاجة لبعض الوقت.

وقال الوكيل، إن الاتحاد يتعاون حالياً مع إحدى بيوت الخبرة، لإعداد دراسة لتأسيس شركة جديدة، متخصصة فى المراكز اللوجستية والبورصات السلعية، على أن ينتهى منها خلال 6 أشهر، بغرض طرحها فى البورصة وفقا للقانون.

يشار إلى أن مجلس الوزراء، أصدر قرارا فى أغسطس الماضى، للمرة الأولى بالضوابط التى تسمح للغرف التجارية واتحادها العام، لتأسيس الشركات، أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام، أو الخاص، أو المساهمة، فى أى من الشركات القائمة.