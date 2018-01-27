الوكيل: 1000 مستند لإتمام التصدير بمصر وصفر فى 30 دولة

مطالبات بإلغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر وسن تشريع بعقوبات رادعة لتداول السلع المهربة بالأسواق معتز محمود قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير فى مصر هى 1000 مستند، بينما متوسطها 26 فى…

مطالبات بإلغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر وسن تشريع بعقوبات رادعة لتداول السلع المهربة بالأسواق

معتز محمود

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير فى مصر هى 1000 مستند، بينما متوسطها 26 فى الدول المتقدمة وهناك 30 دولة مستنداتها صفر.



وأضاف خلال مشاركته بورشة عمل لبناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود، أنه على الجانب الآخر، فالوقت اللازم للتصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود يصل الى 100 ساعة، بينما متوسطه 35,4 فى الدول المتقدمة و19 دولة زمنها صفر.

وأشار الوكيل إلى أن تكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود تصل الى 240 دولارا، بينما متوسطها 8,7 فى الدول المتقدمة و11 دولة تكلفتها صفر، بينما الوقت اللازم للاستيراد للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية يصل الى 554 ساعة، بينما متوسطه 111,6 فى الدول المتقدمة و27 دولة زمنها صفر.

وأوضح الوكيل أن تكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 265 دولارا، بينما متوسطها 3,5 فى الدول المتقدمة و30 دولة تكلفتها صفر



وأضاف أن موضوعنا اليوم التجارة عبر الحدود، وهو الذى سنتحدث حول تفاصيله، ولم يتدهور ترتيب مصر فيه من المركز 157 إلى 168 ثم إلى 170 خلال السنوات الثلاثة الماضية إلا بسبب التكلفة والوقت المستغرق فى مصر.

واعتبر الوكيل أن تكلفة التصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود تصل الى 48 دولارا، بينما متوسطها 12,7 فى الدول المتقدمة و17 دولة تكلفتها صفر ،لافتا الى أن الوقت اللازم للتصدير للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 256 ساعة، ومتوسطه 149,9 فى الدول المتقدمة و19 دولة زمنها صفر.

وأشار الى أن تكلفة التصدير فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 88 دولار، ومتوسطها 24 فى الدول المتقدمة و25 دولة تكلفتها صفر

لقد آن الاوان أن نسعى جميعا لتغيير كل ذلك، فلم تكن، ولن تكون أقل من دول الجوار، بل كل دول العالم.

وشدد الوكيل على ضرورة أن نعمل جميعا جاهدين على خفض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج وتفعيل الشباك الواحد (EgyTrade)

تفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية) لمنع تكرار التحاليل (وقت وتكلفة)

خفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمه بها

كما طالب الوكيل بخفض رسوم الفحص من الجهات المعنية وعدم زيادتها بدون مبرر أو استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم العمل 24 ساعة فى المنافذ الجمركية.

التوسع فى نظام العينة للفحص (خلال الاعتماد على الأدوات المستخدمة عالميا لادارة المخاطر مثل نظام الUNCTAD ASYCUDA التابع للامم المتحدة وكذلك Customs Enforcement Network التابعة لاتحاد الجمارك العالمى)

كما طالب بإلغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر وسن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالأسواق وليس فقط من خلال المنافذ الجمركية مثل جميع الدول المتقدمة (حيث إن التشريعات الحالية لا تجرم ذلك).