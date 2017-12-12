الوكيل يروي تاريخ صناعة الدواء في مصر

دعاء حسني وأحمد صبرى دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة للاهتمام بتقوية صناعة الدواء في مصر. وقال خلال كلمته بندوة تحت عنوان: تحديات صناعة الدواء في مصر، التى نظمتها الشعبة العامة للادوية اليوم، إن هذه الصناعة بدأت على أرض مصر حيث بدأ أجدادنا الفراعنة يمارسون ال

دعاء حسني وأحمد صبرى

دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة للاهتمام بتقوية صناعة الدواء في مصر.

وقال خلال كلمته بندوة تحت عنوان: تحديات صناعة الدواء في مصر، التى نظمتها الشعبة العامة للادوية اليوم، إن هذه الصناعة بدأت على أرض مصر حيث بدأ أجدادنا الفراعنة يمارسون العلاج منذ 2900 قبل الميلاد ويعتبر أمحوتب اول من مارس الطب والصيدلة فى مصر القديمة واعتبر إله الطب عند القدماء المصريين، والعديد من الأدوية عند القدماء مازالت تستخدم حتى الآن.

وتابع الوكيل: فى بداية الستينيات كان حجم استهلاك الدواء لا يتجاوز عشرة ملايين جنيه وكان إجمالي الانتاج المحلى نصف مليون جنيه، وهذا يعنى أن الدولة كانت تعتمد على الاستيراد لأكثر من 95% من الاحتياج، كما كان نصيب الفرد اثنان وعشرون قرشاً وكانت تعادل حوالى نصف دولار امريكى فى ذلك الوقت.

ويضيف أنه اخذ الاستهلاك المحلى يزداد عاماً بعد عام حتى وصل الاستهلاك فى عام 2004 الى 6 مليارات جنيه منها 93% انتاج محلى، وبالتالى انكمش الاستيراد الى 7% فقط، كما ارتفع نصيب الفرد من نصف دولار عام 1960 الى اكثر من مائة دولار 2004.

وبلا شك فصناعة الدواء هى صناعة استيراتيجية والتى واجهت الكثير من المعوقات على مر تاريخها واهمها توافر وسعر العملات فى التسعينيات وكذاك فى السنوات الماضية حيث لا نزال نستورد غالبية المواد الخام، وتحكم شركات عالمية فى تكنولوجياتها مع ضعف حجم وموازنة البحث العلمى، وكذلك ثبات اسعار الادوية على مدى سنوات طويلة رغم ارتفاع عناصر التكلفة مما تسبب فى تكبد الشركات خسائر سواء على مستوى السوق المصرى او على التصدير نظراً لارتباط اسعار التصدير بدولة المنشأ.

وفى عام 1960 كان عدد مصانع الادوية خمسة مصانع منها اثنان وطنيان هما شركة مصر للمستحضرات الدوائية وشركة ممفيس وثلاث شركات عالمية هى: شركة فايزر وشركة هوكست الشرقية (افينتس) وشركة سويس فارما (نوفارتس).

وقد وصل عدد المصانع فى عام 2005 الى 70 مصنعا منها 62 شركة ومصنعا وطنية و8 لشركات اجنبية عالمية، وتنتج هذه المصانع 4491 مستحضرا دوائيا باجمالى 7616 من الاشكال الصيدلية ويعمل بهذه المصانع، بالإضافة الى الخدمات المرتبطة بالدواء اكثر من ربع مليون عامل وفنى وصيدلى وكيميائى ومدير.

واليوم يبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع 120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعًا تضم 300 ألف عامل مباشر ويتمثل الاستثمار الأجنبي في القطاع بنحو 8 شركات تستحوذ على 40% من إجمالي استثمارات القطاع، حيث تعتبر مصر اكبر منتج للدواء فى المنطقة العربية والافريقية بل فى الشرق الاوسط.

وتساهم الشركات العالمية العاملة فى مصر بما قيمته 65% من اجمالى قيمة سوق الدواء فى مصر وذلك من خلال الانتاج المباشر فى مصانعها بمصر (30%) او من خلال عقود تصنيع مع شركات قطاع الاعمال والقطاع الاستثمارى والخاص (35%.)

ومصر تصدر اليوم 1,9 مليار جنيه بينما تستورد 12.7 مليار واردات حيث تغطى الصناعة 93% من الاستهلاك المحلى ولديها فائض فى الانتاج يتراوح من 10 الى اكثر من 50% فى بعض المصانع مع عدم استغلال بعض طاقات الاقسام كاملة فى عدد من المصانع وذلك رغم معدلات النمو العالية فى استهلاك الدواء داخلياً.