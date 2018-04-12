الوكيل يدعو المستثمرين البرتغاليين لتنفيذ مشروعات مشتركة بمصر

سمر السيدقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أنه يمكن لرجال الأعمال البرتغاليين تنفيذ مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين بالسوق المحلية ونقل التكنولوجيا والمعرفة مع الاستفادة من فرص السوق الاستهلاكي الكبير والاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول أخرى .و أضا

سمر السيد

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أنه يمكن لرجال الأعمال البرتغاليين تنفيذ مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين بالسوق المحلية ونقل التكنولوجيا والمعرفة مع الاستفادة من فرص السوق الاستهلاكي الكبير والاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول أخرى .

و أضاف فى كلمته بفعاليات منتدى الأعمال المصرى البرتغالى الذى انعقد مساء اليوم، الاستقرار الاقتصادي والسياسي أصبحا اليوم حقيقة وليس حلم

وأشار إلى أن المناخ الاستثمارى القوى والإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها وخطوات ترشيد الدعم وتقليل عجز الموازنة علاوة على المشروعات العملاقة القوية كمحور قناة السويس و المليون ونصف المليون فدان ومحطات انتاج الكهرباء ومشروعات السكك الحديدية والمناطق الصناعية وغيرها تمثل فرصا هائلة للاستثمار بالسوق المحلية .

وأكد أن الاستثمارات العاملة بالسوق المحلية تتضاعف معدلاتها .

فيما قال علاء عز ، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تحصد اليوم ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها منذ عام 2016 ، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات اقتصادية جيدة حققتها معدلات النمو وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات التى تشهد تحسناً للأفضل .

وعرض عز على وفد الأعمال البرتغالي الذى يزور مصر الاستثمار بالمشروعات التى تنفذها الحكومة حالياً

وأشار إلى أن هناك العديد من المميزات للاستثمار تتمثل فى القدرة على النفاذ للعديد من الأسواق الخارجية التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية وخاصة القارة الافريقية علاوة على السوق الاستهلاكى الكبير وتواجد قناة السويس كمعبر هام وحيوي .

وذكر أن مصر دولة ذات تاريخ وثقافة كما أنها مقصد سياحى كبير ، وتتوفر بها المادة الخام اللازمة لأى مستثمرعلاوة على البنية التحتية والمطارات والموانئ ..