الوكيل: عقد مجلس إدارة الغرف العربية في مصر بحضور قطر

دعاء حسني قال أحمد الوكيل ، رئيس الاتحادالعام للغرف التجارية، اليوم الأحد، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرف العربية في مصر وذلك تشريفا لاستضافتها مؤتمر الاستثمار الثالث لمصر وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات كافة الغرف بما فيهم مشاركة خليفة آل ثاني رئيس الغرفة القطريةوأوضح أنه سيشارك أيضا

دعاء حسني

قال أحمد الوكيل ، رئيس الاتحادالعام للغرف التجارية، اليوم الأحد، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرف العربية في مصر وذلك تشريفا لاستضافتها مؤتمر الاستثمار الثالث لمصر وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات كافة الغرف بما فيهم مشاركة خليفة آل ثاني رئيس الغرفة القطرية

وأوضح أنه سيشارك أيضا رؤوساء غرف الكويت والسودان والجزائر وليبيا .

وتقرر إنشاء الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية خلال المؤتمر الأول الذي عقد في غرفة الإسكندرية التجارية في مدينة الإسكندرية بتاريخ 8 مايو 1951، وتمّ وضع النظام الأساسي للاتحاد في المؤتمر الثاني الذي عقد في بيروت بتاريخ 16 ديسمبر 1951 حيث جرى الإعلان عن قيام الاتحاد، الذي اتخذ منذ ذلك الحين مدينة بيروت مقراً لأمانته العامة.

ويمثّل الاتحاد شخصية اعتبارية إقليمية مستقلة غير حكومية ولا تهدف للربح، وتم تعديل اسمه ليصبح اتحاد الغرف العربية (Union of Arab Chambers UAC) في الدورة (120) لمجلس الاتحاد التي عقدت في مدينة مسقط، سلطنة عمان، بتاريخ 26 مارس 2016.