الوكيل: تمويل 100 مشروع من الإتحاد الأوروبي بقيمة تجاوزت 300 مليون يورو خلال 40 عاما

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر المتوسط أنه تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع تم تمويله من الإتحاد الأوروبي بقيمة تجاوزت 300 مليون يورو، خلال الاربعين عاما الماضية، في دول غرف البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي و احتفالية غرفة الإسكندرية التجارية بمرور 100 عام على إنشائها و40 عاما على إنشاء اتحاد غرف البحر المتوسط، المنعقد الآن في مكتبة الإسكندرية بحضور أكثر من 1000 رجل أعمال عربي و اوروبي، و الوزراء الحاليين والسابقين.

واضاف الوكيل أن الغرفة التجارية في الإسكندرية قادت الثورة التشريعية والاجرائية على مر العصور، لتهيئة المناخ الجاذب لأداء الاعمال، حامية لمنتسبيها، رافعة لشأنهم وقدرتهم التنافسية، فاتحة لأسواقهم التصديرية، جاذبة للاستثمارات، الساعية لتنمية مواردها البشرية

وتابع الوكيل أن الغرفة طرحت مئات المبادرات بالتعاون مع شركائها من مختلف دول العالم، وأن عمرها 100 عاما وأن ثورة 1919 سبب إنشاؤها .