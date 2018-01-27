الوكيل : تسهيل التجارة عبر الحدود يخفض الأسعار 60%

قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تسهيل إجراءات التجارة العابرة للحدود لا يؤثر فقط فى مجتمع الأعمال، وانما يشمل أيضا المستهلكين، و الاقتصاد المصرى كلل و هذا هو الأهم.

وأكد – خلال كلمته الافتتاحية فى ورشة العمل الخاصة ببناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود اليوم السبت – أن سرعة نفاذ السلع دخولا وخروجا من موانئ مصر بات ضرورة، الأمر الذى ينقلنا من مرحلة الحديث التى بدأت منذ ثلاثة أعوام، إلى مرحلة التنفيذ .

وتابع : “التنفيذ سيعمل على خفض تكلفة الاستيراد، و خفض أسعار 60% مما يستهلكه أبناء الوطن، وسيخفض أيضا تكلفة الصناعة المحلية التى يشكل المكون الأجنبى أكثر من نصف مدخلاتها، مما سيرفع تنافسيتها محليا، و خارجيا، و ينمى الصادرات، ويدعم الاقتصاد، وهى الآلية الأمثل لدعم الصناعة، مع التزامنا باتفاقياتنا الدولية لتنمية الصادرات، خاصة فى السلع سريعة التلف.

وشدد “الوكيل” على أن الأهم هو رفع مركز مصر فى تقارير أداء الأعمال الدولية، وهى الآلية المثلى لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن التقارير الدولية لها أثر واضح على قرار الاستثمار فى أى منطقة، و أى دولة ، بخلاف أثره البالغ على تحديد سعر التصدير .

وأوضح أن هذا يؤثر مرة أخرى على أسعار المستهلك، و على موازنة الدولة، وعلى قرار الاستيراد من عدمه، خاصة فى مدخلات الصناعة، بداية من موعد التوريد لشحنات صغيرة متكررة وهو أساس الصناعة العالمية، و السلع الزراعية سريعة التلف.

