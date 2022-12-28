الوكيل: القطاع الخاص يوظف 80٪ من إجمالي العمالة في السوق المحلية

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية، إن القطاع الخاص يمثل النبض الحقيقي للسوق وللاقتصاد، حيث إنه يوظف 80٪ من العمالة ويمثل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوكيل خلال كلمته منذ قليل خلال الاحتفالية التي تنظمها الغرفة التجارية في الإسكندرية، لتكريم رؤساء الشعب بالغرفة، إننا نتمنى أن يتم التحاور مع أصحاب الأعمال والاستماع إليهم بخبرتهم في الاحتكاك بالسوق.

وأكد الوكيل على أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على السوق المحلية.