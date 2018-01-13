الوكيل: الغرف التجارية تجتهد في كل مجالات التنمية

معتز محمودقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية أكبر مؤسسات المجتمع المدنى على الإطلاق، تجاهد فى كل مناحى التنمية الاجتماعية بجانب جهود التنمية الاقتصادية.وأضاف خلال الاحتفالية التى ينظمها مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

معتز محمود



قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية أكبر مؤسسات المجتمع المدنى على الإطلاق، تجاهد فى كل مناحى التنمية الاجتماعية بجانب جهود التنمية الاقتصادية.

وأضاف خلال الاحتفالية التى ينظمها مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بهدف تكريم الشركات التى أسهمت فى تنمية المجتمع السكندري أن هناك ضرورة للتكاتف بهدف العمل على إعادة الوجه الحضارى للمدينة كمنبع للثقافة والفن، والعاصمة الثانية للبلاد ومينائها الأول.

وأشار رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الغرف التجارية أعادت تشييد المدارس وتنظيم القوافل الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفالية يحضرها محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية وجمع من قيادات الإسكندرية.