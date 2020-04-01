رياضة

الوكيل السابق لأحمد فتحي : الأهلي وافق على 95% من شروطه.. وهذا عرض بيراميدز

أصدر أحمد فتحي بيانًا رسميًا، عبر صفحته على تويتر موجهًا الشكر لجماهير النادي الأهلي والفريق على الفترة التي قضاها داخل النادي والتي تخطت الـ12 عامًا مع القلعة الحمراء
إسلام مصطفى 12:29 ص, الخميس, 2 أبريل 20 12:29 ص, الخميس, 2 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد فتحي السابق، كواليس اللحظات الأخيرة التي أدت إلى فشل مفاوضات الأهلي مع اللاعب من أجل تجديد عقده.

وكان النادي الأهلي أعلن رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، موجهًا الشكر للاعب ومتمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة.

في المقابل، أصدر أحمد فتحي بيانًا رسميًا، عبر صفحته على تويتر موجهًا الشكر لجماهير النادي الأهلي والفريق على الفترة التي قضاها داخل النادي والتي تخطت الـ12 عامًا مع القلعة الحمراء، ونافيًا وجود أي خلاف بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي.

من جانبه، أعلن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، انفصاله عن اللاعب أحمد فتحي، بعد تعثر المفاوضات مع الأهلي، وذلك من خلال إعلان رسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية: «الأهلي وافق على 95% من طلبات فتحي ثم إنهار كل شئ في لحظات بعد تغير موقف اللاعب».

وأضاف: «أحمد مكنش صريح ومكنتش عارف ناوي على أية، هو قرر يقلب الترابيزة في المفاوضات والموضوع باظ من ساعتها».

وعن عقد بيراميدز، قال شوقي: «عرض بيراميدز تفوق ماليًا على عرض الأهلي، والعامل الحاسم كان مدة التعاقد، فعقد بيراميدز جاء لمدة 3 سنوات، وعرض الأهلي سنتين فقط».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

الحضري لـ«أحمد فتحي»: تمنيت أن تُنهي مسيرتك في الأهلي ولا تقع في نفس خطأي

إسلام مصطفى 12:34 ص, الخميس, 2 أبريل 20

خبير لوائح يوضح موقف عقد أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم

إسلام مصطفى 12:32 ص, الخميس, 2 أبريل 20

أحمد فتحي : سأظل دومًا مشجعًا وفخورًا باللعب للنادي الأهلي (بيان)

إسلام مصطفى 4:20 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

رسميًا … الأهلي يعلن رحيل أحمد فتحي بعد فشل المفاوضات

إسلام مصطفى 1:52 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

نادر شوقي يعلن انفصاله عن أحمد فتحي بعد فشل مفاوضاته مع الأهلي

إسلام مصطفى 1:39 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

4 مكاسب حققها الأهلي من ثنائية الاتحاد

إسلام مصطفى 12:06 ص, الأربعاء, 3 أبريل 19