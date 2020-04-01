الوكيل السابق لأحمد فتحي : الأهلي وافق على 95% من شروطه.. وهذا عرض بيراميدز

أصدر أحمد فتحي بيانًا رسميًا، عبر صفحته على تويتر موجهًا الشكر لجماهير النادي الأهلي والفريق على الفترة التي قضاها داخل النادي والتي تخطت الـ12 عامًا مع القلعة الحمراء

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد فتحي السابق، كواليس اللحظات الأخيرة التي أدت إلى فشل مفاوضات الأهلي مع اللاعب من أجل تجديد عقده.

وكان النادي الأهلي أعلن رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، موجهًا الشكر للاعب ومتمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة.

في المقابل، أصدر أحمد فتحي بيانًا رسميًا، عبر صفحته على تويتر موجهًا الشكر لجماهير النادي الأهلي والفريق على الفترة التي قضاها داخل النادي والتي تخطت الـ12 عامًا مع القلعة الحمراء، ونافيًا وجود أي خلاف بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي.

من جانبه، أعلن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، انفصاله عن اللاعب أحمد فتحي، بعد تعثر المفاوضات مع الأهلي، وذلك من خلال إعلان رسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية: «الأهلي وافق على 95% من طلبات فتحي ثم إنهار كل شئ في لحظات بعد تغير موقف اللاعب».

وأضاف: «أحمد مكنش صريح ومكنتش عارف ناوي على أية، هو قرر يقلب الترابيزة في المفاوضات والموضوع باظ من ساعتها».

وعن عقد بيراميدز، قال شوقي: «عرض بيراميدز تفوق ماليًا على عرض الأهلي، والعامل الحاسم كان مدة التعاقد، فعقد بيراميدز جاء لمدة 3 سنوات، وعرض الأهلي سنتين فقط».