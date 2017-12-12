الوكيل الحصري: نفاد بعض درجات تذاكر مباريات مصر فى كأس العالم

محمد فتحى





قال تامر وجيه رئيس مجموعة برايم الفائزة بحقوق الوكالة الحصرية لتذاكر بطولة كأس العالم “روسيا 2018” المميزة “VIP” داخل جمهورية مصر العربية، إن هناك إقبال كبير على حجز التذاكر والباقات حيث بدأت بعض درجات التذاكر في المباريات تنفذ بالفعل فور فتح باب التسويق لباقات الهوسبيتاليتي في مصر.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته شركة “ماتش هوسبيتاليتي” الدولية بأحد فنادق القاهرة للكشف عن عروض وباقات كأس العالم “روسيا ٢٠١٨”، بعد فوز تحالف مصري تمثله شركتي “پرايم تورز وبوك يور ستار” بحقوق الوكالة الحصرية لتذاكر البطولة المميزة “VIP” داخل جمهورية مصر العربية وبداية بيع وتسويق هذه الباقات داخل مصر.





وأكد وجيه أن أهم إنجاز هو أن هذه الباقات قد تم طرحها من خلال وكيل مصري وبالتالي ستكون متاحة بدون أسعار مبالغة مثلما كان سيحدث لو كانت أحد الشركات العالمية هي المتحكمة فيها.





وأوضح أن التحالف قد تعاون مع عدد كبير من شركات السياحة المصرية العريقة لتوفير أكبر عدد من غرف الفنادق بجميع درجاتها في المدن التي سيلعب بها المنتخب المصري وكذلك توفير رحلات الطيران الدولية والداخلية وكافة الخدمات التي يحتاجها المشجع المصري في هذه الرحلة.





من جهته، قال محمد طلعت رئيس شركة بوك يور ستار أن التحالف المصري يقدر المسئولية الكبرى الملقاة على عاتقة لإخراج المشاركة المصرية في هذا الحدث التاريخي بأفضل صورة ممكنة مع توفير أفض العروض والباقات للمشجعين المصريين لضمان أكبر مشاركة تشجيعية للمنتخب في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.





وقالت ڤكتوريا لوپيريوڤا، سفيرة كأس العالم خلال المؤتمر أنها تزور مصر للمرة الأولى حيث حققت اليوم حلماً يراودها منذ الطفولة بزيارة أهرامات الجيزة التي أحبتها وقرأت عنها طوال حياتها، مؤكدة أنها جاءت إلى مصر بقرار شخصي لتدعو الجمهور المصري للقدوم إلى روسيا وتشجيع منتخب بلادهم في كأس العالم الذي يتم تنظيمه في ١١ مدينة روسية غنية بثقافتها وتاريخها.





كما أعلنت لوپيريوڤا أأن أي مشجع يملك تذكرة وباسبور وبطاقة مشجع من مصر يستطيع السفر مباشرة بدون الحاجة إلى ڤيزا، داعية الجماهير من كافة أنحاء العالم للقدوم إلى كأس العالم الذي يرفع شعار “لا للتمييز” في هذه الدورة.





