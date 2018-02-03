الوكيل : الاستثمار في مصر الحديثة استثمار في المستقبل

دعاء حسني قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر أصبحت مقصدًا للمستثمريين من جميع أنحاء العالم. ودعا الوكيل، خلال كلمته بالملتقى مصر الثالث للاستثمار، الذى انطلق، مساء اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ800 من قيادات المال والأعمال من 51 دولة،

دعاء حسني





قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر أصبحت مقصدًا للمستثمريين من جميع أنحاء العالم.

ودعا الوكيل، خلال كلمته بالملتقى مصر الثالث للاستثمار، الذى انطلق، مساء اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ800 من قيادات المال والأعمال من 51 دولة، بنقل رسالة المؤتمر عن مصر الحديثة قائلًا: “انقلوا هذه الرسالة عن مصر الحديثة أن الاستثمار في مصر الحديثة وبحق استثمار في المستقبل”.

وأشار الوكيل إلى نتاج الثورة التشريعية والإصلاحات المالية الثورية التي بدأت تؤتي ثمارها في كل المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الثورة التشريعية تُسابق الزمن لتحسين مناخ الأعمال.

وعدّد الوكيل مزايا الاستثمار بالسوق المصرية، من موقع فريد وموارد بشرية شابة وثروات طبيعية وأراض شاسعة غير مستغلة وسوق لمنتجاتها تتجاوز 2 مليار مستهلك عبر الاتفاقيات التجارية الموقّعة بينها والعديد من دول العالم، فضلًا عن 22 مليار دولار منحًا ومعونات وقروضًا ميسرة متاحة من شركاء التنمية والهيئات والجهات المانحة.

ودعا الوكيل الجميع من قيادات الأعمال والحكومة لتوظيف طاقتهم في العمل والإنتاج عبر الفرص الاستثمارية التي ستطرحها الحكومة والبرلمان ومجتمع الأعمال على رجال الأعمال، خلال جلسات المؤتمر الممتدة ليوم غد الأحد.