الوكيل: ارتفاع الجنيه وراء تراجع أسعار السلع

دعاء حسنى قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع الغذائية تراجعت خلال العام الحالى مقابل العام الماضي، نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه بنحو 7% عن تلك الفترة من العام الماضي، فضلا عن انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع.…

دعاء حسنى

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع الغذائية تراجعت خلال العام الحالى مقابل العام الماضي، نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه بنحو 7% عن تلك الفترة من العام الماضي، فضلا عن انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع.



وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر المشترك بين الغرف التجارية والتموين المنعقد الان، للاعلان عن انطلاق معرض سوبر ماركت اهلا رمضان 10 مايو المقبل بمركز القاهرة للمؤتمرات وفى كل المحافظات، إنه لن تكون هناك ارتفاعات في اسعار السلع الغذائية خلال رمضان.

وشدد الوكيل على أن الموردين والمستوردين سيغطون الاسواق بمعروض يزيد على الطلب خلال تلك الفترة وبانتاج يغطى أشهرا مستقبلية، وسيتم التوزيع من قبلهم على المعارض مباشرة لخفض السعر عبر تقليل حلقات التداول.

وأكد استمرار السلاسل التجارية في مبادرتها ولخفض أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية.