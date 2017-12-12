الوكيل: إسرائيل تسبق مصر في صادرات الأدوية عالميا

حصتها تمثل 1.2% وتحتل المرتبة 17 عالميا..مقابل حصتنا 0.1% و ترتيبنا الـ51 دعاء حسني وأحمد صبرى شدد أحمد الوكيل ، رئيس الاتحادالعام للغرف التجارية، على ضرورة تشجيع التصدير واعادة النظر فى السياسة التصديرية عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير و المنافسة فى الأسواق الخارجية المختلفة وت

حصتها تمثل 1.2% وتحتل المرتبة 17 عالميا..مقابل حصتنا 0.1% و ترتيبنا الـ51

دعاء حسني وأحمد صبرى

شدد أحمد الوكيل ، رئيس الاتحادالعام للغرف التجارية، على ضرورة تشجيع التصدير واعادة النظر فى السياسة التصديرية عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير و المنافسة فى الأسواق الخارجية المختلفة وتقديم الدعم السياسى لتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية.

وقال الوكيل خلال كلمته في ندوة تحديات صناعة الدواء التى نظمتها الشعبة العامة للأدوية اليوم، إن مصر تأتى فى المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 0.1% من إجمالى صادرات العالم تسبقها فى الترتيب جنوب إفريقيا ولاتافيا ولوكسمبورج، ويليها فى الترتيب قبرص والسعودية وماليزيا.

وأضاف أن الأردن تتقدم على الدول العربية لتأتى فى المرتبة 39 بين دول العالم والأولى عربيا من حيث صادرات الدواء، تليها مصر فى المرتبة الثانية وتحتل الجزائر المرتبة 106 عالميا والمرتبة 15 عربيا، تأتى إسرائيل فى المرتبة 17 بين دول العالم بنسبة 1.2% من إجمالى صادرات الدواء فى العالم.