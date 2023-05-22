الوكرة القطرى يعرض 1.5 مليون دولار لاستعارة حمدي فتحي مع أحقية الشراء مقابل 3 ملايين

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، عن رغبة الوكرة القطري، في استعارة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم حمدي فتحي، وذلك مع نهاية الموسم الحالي، مقابل 1.5مليون دولار.

وأوضح المصدر، أن الوكرة القطري طلب ضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة، على أن يتم وضع بند أحقية الشراء بعد نهايتها مقابل ثلاثة ملايين دولار.

يأتي طلب الوكرة القطري لاستعارة حمدي فتحي، بعد ظهوره اللافت خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي على صعيد البطولات المحلية وما يقدمه خلال مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض حمدي فتحي خلال هذا الموسم 31 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين ولم يتلقِ أي بطاقة حمراء خلال مشواره هذا العام.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الإثنين على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة إنبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء غد على ملعب ستاد القاهرة الدولي.