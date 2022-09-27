الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تسلم بوروندي أجهزة الغسيل الكلوي

سلم السفير ياسر العطوي، سفير مصر لدى بوروندي عددا من أجهزة الغسيل الكلوي مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، لتعزيز عمل القسم المصري لغسيل الكلى بالمستشفى العسكري والقسم المصري لغسيل الكلى بمستشفى الشرطة.

وأكد السفير العطوي خلال مراسم التسليم بالسفارة المصرية والتي شارك فيها ممثلون عن وزارات الخارجية والتعاون الدولى والدفاع والأمن العام والصحة البوروندية، وبحضور مكثف من وسائل الإعلام البوروندية، على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لدعم القطاع الصحي البوروندي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل لدولة بوروندي الشقيقة.

كما شدد السفير المصري على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الدولتين الشقيقتين، وكذلك التزام مصر بدعم وبناء القدرات البوروندية في كافة القطاعات الحيوية، وهو ما كان محل شكر وتقدير الجانب البوروندي.

من ناحية أخرى، شارك السفير المصري، في افتتاح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوجمبورا، بحضور الأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا، ممثلاً عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما شاركت السفارة المصرية في افتتاح المدرسة المصرية الفنية التي أقامتها مؤسسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مقاطعة “رويجي” التي تبعد حوالي 100 كم عن العاصمة بوجمبورا، وذلك بحضور قيادات المقاطعة وممثلي الحكومة البوروندية. وتقدم هذه المدرسة ثلاثة تخصصات فنية هي تكنولوجيا المعلومات، وحوسبة الاتصالات، وصيانة الحاسبات.