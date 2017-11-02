الوكالة اللبنانية: سماع دوى انفجارات على ريف حمص

وكالات:سمع دوى انفجارات قوية مساء أمس، فى جرود رأس بعلبك والفاكهة والعين شمالى بعلبك بلبنان أثر تحليق للطيران الإسرائيلى فى أجواء المناطق اللبنانية على مستوى منخفض مرجعة سبب الانفجارات إلى غارات إسرائيلية على ريفى دمشق وحمص وإطلاق الجيش السورى صواريخ فى اتجاه الطائرات المغيرة. حسبما ذكرت الوكالة ا

وكالات:

سمع دوى انفجارات قوية مساء أمس، فى جرود رأس بعلبك والفاكهة والعين شمالى بعلبك بلبنان أثر تحليق للطيران الإسرائيلى فى أجواء المناطق اللبنانية على مستوى منخفض مرجعة سبب الانفجارات إلى غارات إسرائيلية على ريفى دمشق وحمص وإطلاق الجيش السورى صواريخ فى اتجاه الطائرات المغيرة. حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وفى السياق ذاته، أعلن الجيش اللبنانى أن هناك خمس طائرات منهم أربع طائرات حربية وطائرة استطلاع تابعين لإسرائيل اخترقوا الأجواء اللبنانية من فوق بلدات عيترون باتجاه الشمال و مناطق جبيل و الجنوب والبقاع الغربى وغرب بلدة كفركلا باتجاه الشمال وفوق مناطق الشمال والبقاع الغربى وفوق مناطق رياق وبعلبك والهرمل.