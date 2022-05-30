الوكالة الفرنسية: 3.1 مليار يورو إجمالي محفظة التمويل الإنمائي مع مصر

قالت ماري هيلين لوازون، نائب العضو المنتدب لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية،إنه من بدء عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بلغت محفظة التمويل الإنمائي نحو 3.1 مليار يورو، لدعم جهود الدولة التنموية.

وأكدت التزام الوكالة الفرنسية في مصر بالتطوير والتنمية المستدامة.

وقال ” لوازون” ان الاستراتجية الجديدة للوكالة الفرنسية في مصر حتى 2025 هي نتاج للتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي لتحديد الأوليات و المحاور الرئيسة للوصول الى هدف الازدهار المشترك.

و أشارت أيضًا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوفر كل جهودها من خلال حلولها الفنية و المالية للوصول إلى الأهداف التنموية في رؤية مصر 2030، حيث إن قدرة الإقراض السيادي السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تصل إلى 250 مليون يورو، وهو ما يمثل التزامات تراكمية تصل إلى 1.25 مليار يورو خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

ونظمت وزارة التعاون الدولي مؤتمرا اليوم بمناسبة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية وذلك في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقالت بيانات حصلت عليها ” المال” من الوكالة، ان الاستراتيجية المقرر أن تكون حتى عام 2025 في قطاعات المياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية.