الوكالة الفرنسية تشبه انتخابات الرئاسة الروسية بالاستفتاء

وكالات:أعيد انتخاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيسا لروسيا لولاية رابعة في انتخابات «أشبه باستفتاء، نددت بها المعارضة ووصفتها بالمزورة».وأظهرت النتائج الجزئية، مساء الأحد، أن الرئيس الروسي، البالغ 65 عاما، أمضى منها أكثر من 18 عاما في السلطة، حصل على أكثر من 76% من الأصوات، لي

وكالات:

أعيد انتخاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيسا لروسيا لولاية رابعة في انتخابات «أشبه باستفتاء، نددت بها المعارضة ووصفتها بالمزورة».





وأظهرت النتائج الجزئية، مساء الأحد، أن الرئيس الروسي، البالغ 65 عاما، أمضى منها أكثر من 18 عاما في السلطة، حصل على أكثر من 76% من الأصوات، ليبقى بذلك بوتين رئيسا لولاية رابعة لروسيا التي أعادها في السنوات الأخيرة إلى واجهة الساحة الدولية، في وقت يخوض اختبار قوة مع الغرب منذ تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة.

وبعد فرز أكثر من 86% من الأصوات، حصل الرئيس الروسي على نسبة 76.3% من الأصوات، أي أكثر بكثير من نسبة 63.6% عام 2012، وأكثر بكثير من كل النسب التي تحدثت عنها استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة.

وبذلك سيبقى بوتين سيد الكرملين حتى 2024، حين سيبلغ من العمر 72 عاما، وسيكون قد أمضى 25 عاما منها في السلطة بعد تعيينه خلفا للرئيس الأسبق بوريس يلتسين.

وتقدّم بوتين على منافسه الأبرز مرشح الحزب الشيوعي المليونير بافيل جرودينين، الذي لم يحصد سوى 12.1% من الأصوات، وحل أمام القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي 5.8%، والصحفية القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك 1.5%.

كانت اللجنة الانتخابية أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 60% عند الساعة 15:00 ت غ، أي قبل 3 ساعات من إقفال مراكز الاقتراع.