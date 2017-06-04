الوكالة الفرنسية تدعم الطاقة بـ 150 مليون يورو

عمر سالم قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، إن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر، ترغب في تقديم الدعم الفني لبعض أنشطة قطاع الكهرباء، بمبلغ يصل إلى 150 مليون يورو، للمساهمة في مشروعات القطاع، لا سيما الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والمساهمة في إعادة هيكلة وتحول قطا

عمر سالم

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، إن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر، ترغب في تقديم الدعم الفني لبعض أنشطة قطاع الكهرباء، بمبلغ يصل إلى 150 مليون يورو، للمساهمة في مشروعات القطاع، لا سيما الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والمساهمة في إعادة هيكلة وتحول قطاع الكهرباء

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع شاكر مع ستيفاني لنفانشي، مدير فرع الوكالة الفرنسية، لدعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة.

وأشار شاكر إلى أنه جار الانتهاء من إعداد مصفوفة للبنود المطلوب تقديم الدعم لها، طبقاً لأولويات القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذها.

وأكد مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على المستجدات، ومتابعة تطور الموقف الفني لاحتياجات قطاع الكهرباء والطاقة المصري، وأن الوكالة على استعداد تقديم التسهيلات اللازمة له.

وأوضح شاكر أن الاجتماع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تطبيق خططه التوسعية، لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية، لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.