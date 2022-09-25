الوكالة الدولية والطاقة الذرية تنظمان تدريبا عن تقليل آثار التغيرات المناخية على التربة الزراعية

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، الدورة التدريبية المتقدمة عن” استخدام تقنيات النويدات المُشعة المتساقطة لتتبُّع انجراف وترسيب التربة” وتقليل آثار التغيرات المناخية على التربة الزراعية، والتي تُعقد بالهيئة في الفترة من 25- 29 سبتمبر 2022.

يحضر هذه الدورة عدد 21 متدربًا، منهم 12 باحثًا وباحثة من قسم بحوث الأراضي والمياه بالهيئة، وعدد 5 باحثين من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، و4 باحثين من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وقال هداية أحمد إن هذه الدورة تأتي في إطار مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تدعمها الهيئة لتدريب الكوادر العلمية وتبادل الخبرات الدولية في المجالات المختلفة.

وأضاف الدكتور محمد كساب، المنسق المحلي للدورة، أن الدورة في إطار مشروع التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والخاص بحماية الأراضي الزراعية من الانجراف عن طريق إعطاء قياسات وتطبيق نظم لحفظ التربة من الانجراف في المناطق الأكثر عرضة لهذه الظاهرة لتقليل آثار التغيرات المناخية على التربة الزراعية بهدف الحفاظ على خصوبة التربة من أجل تحسين الإنتاجية.

وأوضح أن الدورة التدريبية ستغطي الموضوعات الآتية:

استخدام تقنيات النويدات المشعة المتساقطة كأدوات تتبع للتربة والرواسب.

تدريب عملي على إستراتيجية أخذ العينات، جمع العينات، تحضير العينة، تحليل قياس طيف جاما.

تحليل وتفسير البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي المرجعي، وكذلك توزيع النشاط الإشعاعي في التربة، والتحقق من صحة المواقع المرجعية، وانجراف التربة ومعدلات الترسب.

تحديد مكاني للبيانات وتوزيعها على النطاق الحقلي.

تنقيح البيانات المتحصل عليها، وتفسير النتائج وعرضها: المواقع المرجعية، النشاط الإشعاعي، ومعدلات انجراف التربة والترسب، وربط نتائج النويدات المشعة بالطرق الأخرى إذا كانت متاحة (كلاسيكية مثل خصائص التربة، والمنحدرات، واستخدام الأراضي…).

استخدام طريقة إعادة توزيع عنصر السيزيوم 137.

استخدام Be-7 لاختبار كفاءة إجراءات الحفاظ على التربة.

استخدام الرصاص 210 والسيزيوم 137 في دراسات التسلسل الزمني للرواسب بالأراضي الزراعية.