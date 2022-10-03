الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع الطلب على الغاز في أوروبا العام المقبل

من المتوقع أن يتراجع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي العام المقبل حيث تدفع الأسعار المرتفعة الدول إلى اتخاذ تدابير لتوفير الطاقة وسط تقليص الإمدادات الروسية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.

وذكرت الوكالة في تقرير ربع سنوي عن الغاز والذي نشرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية، أن ارتفاع أسعار الغاز سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الأوروبي بنسبة 4٪ في العام 2023 بعد التراجع بنسبة 10٪ هذا العام.

وتظهر الانخفاضات بشكل أكثر وضوحًا في القطاع الصناعي، لكنها تتجلى أيضًا في توليد الطاقة، مما دفع الطلب العالمي على الغاز إلى الانخفاض بنسبة 0.8٪ هذا العام.

وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة الدولية للطاقة: “يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لمعالجة أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، والتي تصاعدت بسبب الانخفاض الشديد في التدفقات من موسكو، التي كانت ذات يوم أكبر مورد للغاز إلى المنطقة”.

ويواجه الأوروبيون شتاء باردًا حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء.

وحث الاتحاد الأوروبي على خفض طوعي في الطلب على الغاز بنسبة 15٪ مقارنة بمتوسط الخمس سنوات.

وإذا لم يتم كبح الطلب، فسوف تنخفض مواقع التخزين في المنطقة إلى مستوى منخفض للغاية بنسبة 5٪ في فبراير إذا توقفت تدفقات خطوط الأنابيب الروسية تمامًا من الأول من نوفمبر، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وقد يؤدي انخفاض المخزونات إلى حدوث اضطرابات في حالة حدوث موجة برد في أواخر الشتاء.

وقالت الوكالة الدولية الطاقة: “ستكون تدابير توفير الغاز ضرورية لتقليل عمليات سحب التخزين والحفاظ على المخزونات عند مستويات كافية حتى نهاية موسم”.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى إنه من المتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز العالمي بنسبة 0.4٪ فقط العام المقبل، لكن التوقعات تخضع لمستوى عالٍ من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية لروسيا والتأثيرات الاقتصادية لارتفاع أسعار الطاقة المستدامة.