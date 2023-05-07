الوكالة الدولية للاستثمار: ندعم 27 مشروعًا بمصر بقيمة نصف مليار دولار

كشفت الوكالة الدولية للاستثمار في البنك الدولي أنها تدعم 27 مشروعًا بمصر بقيمة نصف مليار دولار.

جاء ذلك بحسب كلمة ألقاها اثيوبياس تافارا، نائب الرئيس للوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمخاطر “ميجا”، أحد أذرع البنك الدولي- عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023- 2027 -، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد التزام الوكالة مع الحكومة المصرية بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وأكد أن الوكالة ستعمل على تعزيز العمل مع القطاع الخاص وتعزيز تواجد البنك الدولي وزيادة مشروعاته بمصر؛ حيث يدعم بالفعل 27 مشروعًا.

وأوضح أ الوكالة تعمل على ضمان الاستثمار لتحقيق ثلاثة أهداف هي تعزيز فرص العمل والقدرة على الصمود والاستدامة، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الغذاء.

وأشار إلى أن مصر واحدة من الدول التي تهتم الوكالة بزيادة الاستثمارات بها.

وأضاف أن الوكالة تدعم 27 مشروعًا بمصر بإجمالي نصف مليار دولار، وكذلك مشروعات الغذاء، ومؤكدًا تقديم الضمانة للشركات للاسثمار في قطاعات مختلفة في مصر.