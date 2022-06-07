الوكالة الأمريكية للتنمية تطلق برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة بتمويل 39 مليون دولار

أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صباح اليوم برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال تقديم تمويل بقيمة ٣٩ مليون دولار فى ٥ سنوات ، ويبدأ التنفيذ خلال العام الجاري وينتهي في عام ٢٠٢٧.

يهدف البرنامج إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن الوصول المباشر إلى ما يقرب من ٢٠٠ ألف امرأة.

وقالت القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في مصر، نيكول شامبين، في كلمتها بالمؤتمر الذي نظمته الوكالة الأمريكية اليوم، إن البرنامج يستهدف ٧ محافظات في مصر هي أسيوط ، والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج.

وأضافت أن المشروعات التي تدعمها الوكالة تستهدف إتاحة الدعم لتوفير الفرص المتساوية أمام الجميع ، مشيرة إلى أن المشوار طويل في العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

وتابعت أنه لم تستطيع أي بلد في العالم تحقيق المساواة كاملة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة دعمت مدارس “ستيم” للمتفوقين بمصر خلال السنوات الماضية، ورفعت معدل الالحاق في هذه المدارس لمعدل مرتفع حاليا.