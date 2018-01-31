الوكالة الأمريكية للتنمية تستأنف مشروع تحسين المهارات الصحية لـ700 معلم

سمر السيدقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى بيان صحفى، إنه سعياً لنشر الوعي بأنماط الحياة الأكثر صحية، استكملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحة والسكان مشروعاً مشتركاً لتحسين مهارات أكثر من 700 معلماً للشئون الصحية، مشيرة إلى أن هذا المشروع بدأ منذ عام 2014، وتم استكماله بنجاح خلال ا

سمر السيد



قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى بيان صحفى، إنه سعياً لنشر الوعي بأنماط الحياة الأكثر صحية، استكملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحة والسكان مشروعاً مشتركاً لتحسين مهارات أكثر من 700 معلماً للشئون الصحية، مشيرة إلى أن هذا المشروع بدأ منذ عام 2014، وتم استكماله بنجاح خلال الشهر الجاري حيث تضمن مجموعة متنوعة من برامج التدريب، وتطوير مناهج، والحملات الإعلامية.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر إن بلاده تدرك أهمية الرعاية الصحية بالنسبة للحكومة المصرية والشعب المصري ولهذا السبب قامت بالاستثمار والشراكة مع وزارة الصحة والسكان في هذا المشروع ، مضيفاً أن هذا المشروع عزّز من قدرة الوزارة على توصيل رسائل صحية مؤثرة والتعامل مع أمور صحية حيوية.

ومن خلال حملات إعلامية تليفزيونية وإذاعية، نشر المشروع التعاوني للرسائل الصحية (HC3) رسائل توعية حول الوقاية من مرض التهاب الكبد الوبائي فيروس سي للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى تنظيم حملتي توعية بمخاطر مرض التهاب الكبد الوبائي فيروس سي في جامعتي عين شمس و المنيا.

كذلك أسس المشروع فرعاً جديداً للمعهد الصحي الفني لتدريب معلمي الشئون الصحية كما قام بتطوير برنامج مدته عامين للمناهج الدراسية لطلاب المعهد ، ولضمان استدامة هذه الجهود، ساعد المشروع في إقامة شراكات هامة مع القطاع الصحي بشقيه العام والخاص حيث تم إنشاء موقع إليكتروني لعرض أحدث الرسائل المتعلقة بالصحة لطلبة الشئون الصحية.