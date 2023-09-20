الوكالة الألمانية للتعاون الدولي و "إيناكتس مصر" يطلقان برنامج لتمكين شباب الخريجين

وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) وإيناكتس مصر اتفاقية بهدف سد الفجوة بين احتياجات القطاع الخاص وبطالة الشباب من خريجي الجامعات على مدار عاميين متتاليين.

وقع الاتفاقية يونس نجيب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر و فاطمة سرى، الرئيس التنفيذي لإيناكتس مصر.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة من الجانبين والهادفة إلى تحليل الاحتياجات التدريبية بمشاركة أكثر من مائة شركة بالقطاع الخاص في مختلف المجالات، وتصميم البرامج التدريبية وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وكذلك إطلاق مسابقة خاصة تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات قطاع التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية ليتم تبنيها وتطبيقها من قبل شركات القطاع الخاص في إحدى المناطق الصناعية المستهدفة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد).

بالإضافة إلى عقد ملتقى توظيفي لأول مرة وبشكل حصري كجزء من المسابقة المحلية السنوية لإيناكتس مصر بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص. هذا ويطمح التعاون لاستخدام منصة الأمم المتحدة التي تندرج ضمن المبادرة الدولية للأمم المتحدة “شباب بلد” التي تم إطلاقها في أكثر من 54دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم ليكون لديهم المهارات الكافية لإيجاد فرص عمل لائقة.

وشهد توقيع الاتفاقية عدد من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر. كما تم عقد حلقة نقاشية حول الاحتياجات التوظيفية لسوق العمل بمشاركة نخبة من شركات القطاع الخاص في مجالات مختلفة منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التشييد والبناء، البترول، الصناعات الغذائية، والتنمية الدولية.

وأعرب يونس نجيب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر (جي اي زد)، عن سعادته بالتعاون مع إيناكتس مصر في خلق فرص عمل للشباب في مجالات عدة.

وقال نجيب إن توقيع الاتفاقية يأتي كخطوة بارزة على طريق التعاون البناء والمُثمر بين مصر وألمانيا في تمكين وتدريب الشباب لدفع عجلة التنمية.

وأضاف سامح حماد ، مدير مكون المناطق الصناعية والتكتلات بمشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME) أن هذا التعاون سوف يعمل على خلق 1200 فرصة عمل جديدة على مدار عاميين متاليين على أن يكون 50 في المائة للإناث هذا بالإضافة إلى إيجاد حل مستدام يتم تطبيقه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية بإحدى المناطق الصناعية المستهدفة من قبل المشروع.

ومن جانبها أعربت فاطمة سرى، الرئيس التنفيذي لإيناكتس مصرعن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) لإطلاق برنامج تمكين وتوظيف الأجيال القادمة “NextGen Onboard”، وهو ما يتوافق مع رؤية إيناكتس مصر لتطوير مهارات وإمكانيات الشباب لإعداد جيل جديد من القادة الشباب القادر على خلق عالم أفضل لجميع أفراد المجتمع. وأضافت سرى أن إيناكتس مصر قد ساعدت أكثر من 175 ألف طالب بالمرحلة الجامعية في تطوير مهاراتهم الشخصية وتنفيذ ما يقرب من180 مشروع يخدم أهداف التنمية المستدامة منذ إنشائها في عام 2004.

من الجدير بالذكر أن البرنامج سيتم تنفيذه على مدار عاميين متتاليين وسيقوم بتقديم الدعم الكامل والإرشاد للطلاب بالاستعانة بنخبة من أفضل خبراء التدريب في مصر والشرق الأوسط لتنمية مهارات شباب الخريجين لإدراجهم في سوق العمل من خلال ربط وتشبيك خريجي البرنامج بالشركات من شركاء القطاع الخاص في كافة القطاعات.