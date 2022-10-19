الوكالة الألمانية تتعاون مع «الإسكان» و«جيميناي أفريقيا» لتطوير قدرات طلاب الجامعات

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “G IZ”، بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا، عن المشروعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، ضمن مسابقة “ابنيها” التى تم إطلاقها هذا العام، بهدف تنمية وتطوير قدرات طلاب الجامعات.

وتقوم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “G IZ” بتنفيذ مشروع البنية التحتية بالمشاركة، بالنيابة عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وعرضت الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية المشروعات المنفذة على لجنة التحكيم، والتي ترأسها المهندس علاء الدين عبد الفتاح على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ورئيس مكتب إدارة مشروع البنية التحتية بالمشاركة، إذ قامت بدورها باختيار أفضل 3 مشروعات، هي Yuda في المركز الأول و For You في المركز التاني و Rebot بالمركز الثالث.

وصرحت المهندسة إفوا دادزى أرثر، مدير مشروع البنية التحتية بالمشاركة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى: “إن “ابنيها ” أتاحت الفرصة لشباب الجامعات المصرية لتقديم مقترحات وأفكار مشروعات واعدة وقابلة للتطبيق تسهم بفاعلية في تنمية المجتمع وتحسين سُبل المعيشة والتنمية المستدامة فيه، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً لتمكين الشباب”.

وأشاد المهندس علاء الدين عبد الفتاح على رئيس لجنة التحكيم بالأفكار المبتكرة التي عرضها المشاركون من الفرق الفائزة والتي تؤكد على أن شباب مصر واعد ومبتكر.

وأضاف أن مسابقة إبنيها احتضنت أربعين فكرة من الأفكار الريادية لشباب الباحثين وقد شارك بمراحل التحكيم كوادر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالتعاون مع الخبرات الإستشارية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى وشركة جيميناي أفريقيا، حيث تم التواصل مع شباب الجامعات، ومشاركة الأفكار بغرض تشجيع الشباب على إنشاء أعمال ريادية والانخراط فى المجتمع.

من جانبه صرّح المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا: “نحن نشعر بالفخر اليوم ليس فقط بالفائزين ووصول مسابقة ‘إبنيها’ للمرحلة الأخيرة ولكن أيضًا لما حققته من نجاح وتأثير في دعم وتمكين مجموعة ملهمة من الطلبة والشباب المصري الواعد عن طريق نشر الفكر الريادي وتطويرامكانياتهم وأفكارهم لاستخدامها بشكل عملي ومباشر في تنمية المجتمع. وهو ما يتماشى مع رؤية شركة جيميناي افريقيا التي تستهدف دائما إتاحة فرص ومبادرات مبتكرة لتأسيس الشباب وتشكيل فكرهم لمساعدتهم على إثبات قدراتهم والاعتماد عليها لبناء مستقبل أفضل”.

الجدير بالذكر أن مسابقة “إبنيها” قامت بتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال المجتمعية، وتنفيذ مشروعات مستدامة؛ خاصة تلك المتعلقة بتحديات التنمية الحضرية والبنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية في المناطق العشوائية. حيث استهدفت مشاركة طلاب الجامعات ضمن نطاق إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبيه) لتشجيع وتنمية الأفكار الإبداعية وإرشادهم خلال مختلف مراحل المسابقة حتى الوصول الى نماذج متكاملة من الأعمال المبتكرة.

وشارك فى مراحل المسابقة المختلفة ما يقرب من 100 طالب ليقدموا إجمالي 40 فكرة مشروع في ورش عمل تدريبية لمدة 10 أيام بهدف رفع قدرات المشاركين من الطلاب في مجال ريادة الأعمال المجتمعية، ثم تم اختيار 25 مشروعا فى المرحلة الثانية من المسابقة تم خضوعهم إلى دورات تدريبية من قبل خبراء فى مجال ريادة الأعمال.