الوقود يرفع سعر حلج القطن لـ120 جنيها

دعاء حسنى: قال عبد العزيز عامر نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن اللجنة تدرس رفع سعر حلج قنطار القطن للموسم التسويقى الجديد 2018/2017 لـ120 جنيها، بدلا ً من 60 و70 جنيها بالموسم 2017/2016 ،…

دعاء حسنى:

قال عبد العزيز عامر نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن اللجنة تدرس رفع سعر حلج قنطار القطن للموسم التسويقى الجديد 2018/2017 لـ120 جنيها، بدلا ً من 60 و70 جنيها بالموسم 2017/2016 ، بزيادة تقترب من 71%.

وتعد مرحلة الحليج من مراحل التصنيع التى يتم فيها فصل بذرة القطن، وتحويل القطن من زهر لشعر لتجهيزه لاستخدام المصنعين، سواء بالمغازل المحلية أولتصديره للعملاء بالخارج، و عملية الحلج لا غنى عنها، وتأتى بعد مرحلة الجنى وقبل استلام المنتجين أو تصدير الأقطان مباشرة.

ويقترب حجم محصول الأقطان المصرية من 200 ألف فدان هذا العام، بإنتاجية تقترب من 1.5 مليون قنطار، مقابل 131 ألف فدان قطن العام الماضى، ويحين حصاد المحصول بين شهرى سبتمبر، وأكتوبر من كل عام.

وأوضح “عامر” أن لجنة الداخل ، شكلت لجنة منبثقة عنها لتحديد الزيادة بدقة على رسوم الحليج، لتتناسب مع زيادة التكاليف الأخيرة التى تمت بالأسواق، تأثرا بقرارات البرنامج الإصلاحى الحكومى، ومنها رفع سعر الوقود، والزيادة فى أسعار الكهرباء خلال يوليو الجارى.

كانت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ قد رفعت الخميس الماضى، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، إذ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43%، وﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%، ﻭﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6 %، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%، كما رفعت بدءا من مطلع يوليو ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%.

و تعتنزم الحكومة اعتباراً من اليوم الخميس، رفع أسعار الكهرباء، بزيادات تتراوح بين 20 إلى 40% للشرائح السبع على فاتورة يوليو الحالى، وفقا لتأكيدات مصادر لـ”المال” .

وأكد نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأٌقطان، أن القرارات الأاقتصادية، ومنها زيادة سعر الوقود ستؤدى إلى رفع تكاليف الإنتاج فى جنى وصناعة الغزل والنسيج، وسترفع مصاريف الجنى والتسويق والحليج، خاصة وأن هناك زيادات فى أسعار الزيوت والكهرباء و قطع الغيار وأجور العمالة، والمحالج مما يتطلب من لجنة الداخل زيادة أكثر من 100 جنيه على رسوم الحلج”.

وتابع قائلاً: “رغم الزيادة فى سعر التكلفة فإن السوق العالمية ليست لها علاقة بتلك الزيادات، وهناك متوسطات عالمية لأسعار تصدير الأقطان المصرية، لا يمكن التحليق بعيدا عنها لضمان تسويق إنتاجنا بالأسواق الخارجية، وأتوقع أن يتراوح سعر القنطار بين 2500 و3000 جنيه “.









