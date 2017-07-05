الوقود يرفع أعباء الدعاية المطبوعة والأوت دور

خبراء : الزيادة المتوقعة 20- 40 % من التكلفة إيمان حشيش: أكد خبراء التسويق أن زيادة أسعار الوقود لها تأثير سلبي علي صناعة الإعلان، وبالأخص الدعاية التي يتم تصنيعها داخليا من أوت دور، ومطبوعات و الـ "pelow the line "…

خبراء : الزيادة المتوقعة 20- 40 % من التكلفة

إيمان حشيش:

أكد خبراء التسويق أن زيادة أسعار الوقود لها تأثير سلبي علي صناعة الإعلان، وبالأخص الدعاية التي يتم تصنيعها داخليا من أوت دور، ومطبوعات و الـ “pelow the line ” بنسب قد تصل إلي 40 %, فيما لن تتعدى زيادة تكلفة النقل 1% فقط ، وتوقع البعض حدوث تراجع في الإقبال علي التعاقدات الجديدة، تاثرا بهذه الزيادة، خاصة أن كل الشركات المعلنة تأثرت هي الأخري بالقرار.

وقال عمرو ندا مدير وكالة ليب للدعاية والإعلان إنه من المؤكد أن ارتفاع أسعار الوقود، سيكون له تأثير سلبي ولكن بنسب متفاوتة تختلف باختلاف الوسيلة الإعلانية.

وأوضح أننا لم نحدد بعد حجم الزيادة في أسعار المنتجات الإعلانية التي تصعنها الوكالة حتي الآن، و ندرس حجم الزيادة ونسبتها بناء علي مدي زيادة أسعار المواد الخام التي سيتم شراؤها بالأسعار الجديدة ,مؤكدا أن الوكالات الإعلانية تواجه حالة من التذبذب، وعدم اتضاح الرؤية بشكل نهائي، خصوصا أن الزياةد في إنتاج دعاية الـ “Pelow the line ” غير ثابتة ومتفاوتة بناء علي نوع الدعاية وكميتها.

وأشارإلى أن نقل الدعاية الورقية المطبوعة سيختلف عن نقل فلاشات الـ “USB ” فالأولي ستكون نسبة زيادة تكلفة نقلها أعلي .

أما علي مستوي التصدير للخارج فأكد أن الدعاية التي تصنعها الوكالة وتصدر للخارج لن تتأثر بالسلب بنسبة كبيرة من قرار ارتفاع الوقود لأن أغلبها منتجات قيمة، وبأعداد كبيرة، كما أن أسعار المنتجات المصرية التي تصدر لاتزال أقل مقارنة بالدول الأخري بعد قرار التعويم.

وقال تامر سليم، مدير وكالة “Awareness” للدعاية والإعلان، إن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر بالسلب علي صناعة الإعلان من جانبين، الأول : سعر تكلفة النقل، والتي زادت فور الإعلان عن الأسعار الجديدة بنسبة 40% ولكن هذه الزيادة ليست كبيرة مقارنة بتكلفة الإعلانات بشكل عام، فهي لاتتعدي ال1% .

وأضاف أنه من المؤكد أن هذا القرار سيزيد من تكلفة أسعار صناعة إعلانات الأوت دور، والتي تحتاج إلي حديد وصاج وطباعة، بالإضافة إلي الدعاية المطبوعة، بنسبة تتراوح بين 30و40% فجميع المودرين سيرفعون أسعار المواد الخام بالإضافة إلي أن ماكينات الطباعة، تستهلك وقودا وكل هذه الزيادة ستصب في النهاية علي الأسعار.

وأشار إلي أن الوكالات حاليا تواجه مشكلة مطالبة العاملين بزيادة أجورهم تأثرا بارتفاع الوقود، والتي نتج عنها زيادة في جميع المنتجات والخدمات في الوقت الذي تسعي فيه الوكالات إلي عدم رفع أسعارها الإعلانية بنسب كبيرة علي المعلن، ومضطرين إلى تقليل الأرباح من أجل الاستمرار بالسوق.

وقال دكتور محمد زعزع ،رئيس مجلس إدارة وكالة “In House ” للدعاية والإعلان، إن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له تأثير سلبي مباشر وآخر غير مباشر علي صناعة الإعلانات، فعلي مستوي التأثير المباشر سترتفع أسعار النقل، ولكن هذه الزيادة لاتعد مشكلة كبيرة في حد ذاتها لأن الإعلانات تعتمد أكثر علي الأفراد، فالنقل يقتصر علي الإعلانات المطبوعة والأوت دور .

وأشار إلي أن التأثير السلبي غير المباشر، هو المشكلة الأكبر، فجميع المصورين والمخرجين يطالبون بزيادة اجورهم بخلاف العاملين بالوكالات فور الإعلان عن اي زيادة جديدة في الأسعار، مما سيؤثر بالسلب علي عدد كبير من الوكالات وسيضطر البعض الآخر إلي تقليل عدد العاملين .

وتوقع زيادة أسعار معدات التصوير والكاميرات، بعد ارتفاع الوقود، مما سيزيد من الأعباء علي عمل الوكالات الإعلانية.

ولفت إلي أن المعلنين أنفسهم سيضطرون إلي تقليل حجم الميزانيات الإعلانية في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج كمحاولة منهم لتقليل التكلفة النهائية علي المستهلك، باعتبار أن سعر الإعلان جزء من التكلفة النهائية لأي منتج وخدمة.

