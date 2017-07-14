الوفد ينعي ضحايا الشرطة

ياسمين فوازأصدر حزب الوفد بيانًا، اليوم الجمعة، على لسان متحدثه الرسمي محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، نعى فيه شهداء الشرطة الذين اغتالتهم يد الخسة والإرهاب.وقال الوفد في بيانه: "تلك الفئة ممن اعتنقوا فكر التكفير، واستحلال الدماء، وقتل النفس بلا حق، لا تتعظ بتاريخ المواجهة بين أسلافهم من التكفيريين

ياسمين فواز

أصدر حزب الوفد بيانًا، اليوم الجمعة، على لسان متحدثه الرسمي محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، نعى فيه شهداء الشرطة الذين اغتالتهم يد الخسة والإرهاب.

وقال الوفد في بيانه: “تلك الفئة ممن اعتنقوا فكر التكفير، واستحلال الدماء، وقتل النفس بلا حق، لا تتعظ بتاريخ المواجهة بين أسلافهم من التكفيريين وبين الدولة المصرية، التي انتهت دائما بهزيمة الإرهاب والإرهابيين، وأعمال القانون تجاه جرائمهم، وبقيت الدولة قوية عزيزة ابيه، وبقي شعبها المؤمن بالحق والعدل والسلام وحرمة الدماء، والمؤمن بقيم التسامح والقبول بالآخر وقيم وتعاليم ديننا السمح الحنيف” .

وتابع البيان: “تلك القيم التي تنكر لها وأهدرها أصحاب الفكر التكفيري من القتلة والإرهابيين، تصدت مصر خلال أكثر من 35 عامًا ولا زالت، لجماعات القتل بمسمياتها المختلفة، وبفكرها الواحد، الذين قتلوا بطلا من خيرة أبناء مصر على مدار تاريخها هو الرئيس الراحل أنور السادات، وحاولوا إسقاط الدوله، وإشاعة الفوضى في أكتوبر ١٩٨١، لكنهم انتهوا تلاحق ذكراهم جرائمهم وإرهابهم بينما بقي الرئيس السادات وتاريخه يفخر به كل مصري وبقيت مصر سالمة، لكنهم لا يعقلون ويسيرون في نفس الطريق الذي سبق وشهد نهاية أسلافهم والذي يلفظون فيه الآن أنفاسهم الأخيرة”.

و أكد فؤاد أن الوفد يقف خلف الدولة المصرية، وقياداتها دون تواني، وسيعمل جاهدا بكل مؤسساته لدعم الدولة شعبيًا وتشريعيًا.