الوفد يقنع أبو شقة بالعدول عن استقالته

ياسمين فواز:أكد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الجهود الحزبية ما زالت تتضافر لاقناع المستشار بهاء ابو شقة بالعدول عن استقالته والعودة لمباشرة مهامه الحزبية، مشددا على حاجة حزب الوفد لجهود المستشار بهاء ابو شقة و رغبة الجميع في عودته.وأضاف الدكتور ا

ياسمين فواز:



أكد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الجهود الحزبية ما زالت تتضافر لاقناع المستشار بهاء ابو شقة بالعدول عن استقالته والعودة لمباشرة مهامه الحزبية، مشددا على حاجة حزب الوفد لجهود المستشار بهاء ابو شقة و رغبة الجميع في عودته.