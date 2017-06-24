الوفد يقنع أبو شقة بالعدول عن استقالته

ياسمين فواز:
أكد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الجهود الحزبية ما زالت تتضافر لاقناع المستشار بهاء ابو شقة بالعدول عن استقالته والعودة لمباشرة مهامه الحزبية، مشددا على حاجة حزب الوفد لجهود المستشار بهاء ابو شقة و رغبة الجميع في عودته.
وأضاف الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد كلف الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا و السكرتير عام المساعد بمهام السكرتير العام و ذلك وفقا للمادة ٢٧ من النظام الاساسي للحزب و التي تنص على تكليف رئيس الحزب لاحد السكرتارية المساعدة في حالة تغيب السكرتير العام.