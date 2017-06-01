الوفد يقدم تعديلات قانون الملكية الفكرية للبرلمان

ياسمين فواز صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بأن الحزب تقدم رسميا لمجلس النواب بتعديلات قانون الملكية الفكرية بعد استيفاء التوقيعات اللازمة لتقديم المشروع. واكدت هالة حسن عضو حزب الوفد وعضو اتحاد الناشرين ان الحزب اهتم بمطالب اتحاد الناشرين وتبنى تعديلات قانون حقوق الملكية الفكرية في خطوة نحو اعادة تطوير وتنظيم حقوق الملكية بشكل يواكب التطورات الزمنية.



و اكد “فؤاد” ان الوفد مستمر في تبني جميع الاطروحات بخصوص مشروعات القوانين التي تسعى الي تلبية رغبات الشارع المصري وأنه قد سبق أن تقدم بعدة مشروعات قوانين من واقع اندماج الحزب في المجتمع وسعيه الدائم لتمثيل رغبات الجماهير.



