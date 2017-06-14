الوفد يعيد نشر رأيه في مصرية تيران وصنافير

ردًّا على تصويت السويدي بسعوديتهاإيمان عوفأصدر حزب الوفد بيانًا قال فيه: إيمانًا من الحزب بأن الدستور هو مصدر السلطات، وأن نهضة الأمة هي نهر دافق ضفتاه الشرعية الدستورية، وإرساء دولة القانون، فإن انهارت إحدى الضفتين نضَب نهر التنمية وتهدد الاستقرار. واستشعارًا للمسئولية التاريخية والوطني

ردًّا على تصويت السويدي بسعوديتها

إيمان عوف

أصدر حزب الوفد بيانًا قال فيه: إيمانًا من الحزب بأن الدستور هو مصدر السلطات، وأن نهضة الأمة هي نهر دافق ضفتاه الشرعية الدستورية، وإرساء دولة القانون، فإن انهارت إحدى الضفتين نضَب نهر التنمية وتهدد الاستقرار.

واستشعارًا للمسئولية التاريخية والوطنية فقد قام حزب الوفد من خلال بيت الخبرة الوفدي ومستشاريه وقياداته المتخصصة بالفحص والدراسة المتأنية على مدار الشهور الماضية، لكافة الجوانب الفنية، والقانونية الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ومدى تأثيرها على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير أو سيادتها عليهما.

وبعد المناقشة واستعراض التقرير الذي أعدّه بيت الخبرة الوفدي انتهي اجتماع الهيئة العليا للحزب إلى أن رأي الحزب دون مزايدة على طرف أو تخوين لآخر، يؤكد أن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية، مما يُلزم الحكومة والبرلمان بعرض الاتفاقية للتصويت عليها في استفتاء شعبي، وفقًا لنص المادة ١٥١ من الدستور، وهو حق جامع مانع للشعب وحده دون سواه.

وردًّا على القول بأن سلطة الدولة المصرية على الجزيرتين هي سلطة إدارة، وأنه لا سيادة لمصر عليهما، فهذا القول التفاف على النص الدستوري، وذلك لأسباب ثلاثة:

أولها الإنكار التام لمظاهر السيادة المصرية منذ عام ١٩٥٠ وما اتخذته الدولة المصرية من عشرات القرارات التي تثبت تلك السيادة الهادئة.

السبب الثاني هو عجز الحكومة عن تقديم اتفاق الإدارة الذي يفيد ذلك الادعاء.. أما السبب الثالث فهو عدم وجود قرار من الأمم المتحدة أو عصبة الأمم قبلها يَقصر حق مصر على الإدارة فقط دون السيادة.





الهيئة العليا للوفد تدرك يقينًا ما تتعرض له البلاد من تحديات ومخاطر، وتدرك أيضًا أننا شركاء في تحمُّل المسئولية، وأن العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان هو مسئوليتنا جميعًا حكامًا ومحكومين.

وفي المقابل يجب على الحكومه ألا تتعالى على نصح أمين وأن تتعامل مع الرأي الآخر باهتمام وجدية، و”بالذات” في تلك المسائل التي تحتاج إلى توليد قناعات تخص المسائل الفنية المتخصصة.