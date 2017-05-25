الوفد يعترض على قرار الحكومة إغلاق قناة صوت الشعب

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء؛ بشأن وقف بث قناة صوت الشعب.

وقال فؤاد :” بناء على الكتاب المرسل من الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام المهندس أمجد بليغ، إلى رئيس قطاع الأخبار خالد مهنى، والذي أفاد بأنه قد سبق وتم عقد إجتماع بين السابق ذكرهم، وتم الإتفاق على وقف بث قناة صوت الشعب المتخصصة في نقل البث المعاد لجلسات مجلس النواب المصري، حيث طالبت الهيئة بالبدء في إيقاف القناة من يوم الأول من يونيو للعام الجاري دون إبداء أي أسباب وراء إتخاذ ذلك القرار”.

وأضاف فؤاد، أنه بناء على ما ذكره في طلبه، فإنه يريد إيضاح الأسباب الحقيقية وراء إتخاذ قرار إيقاف بث قناة صوت الشعب، في ظل أنها القناة الوحيدة التي تقوم بإعادة بث جلسات مجلس النواب على جموع الشعب المصري، وطالب بإحالة السؤال إلى لجنة الإعلام بالمجلس لمناقشته.



