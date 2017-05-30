الوفد يستنكر عدم حضور المسئولين جلسة الحساب الختامي للموازنة

ياسمين فواز انتقد النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عدم حضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2015- 2016. وقال السجيني إنه لا يوجد مسئول فوق المساءلة داخل قاعة المجلس، وإن على الحكومة أن تضطلع بمسئوليتها وتراع

ياسمين فواز

انتقد النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عدم حضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2015- 2016.





وقال السجيني إنه لا يوجد مسئول فوق المساءلة داخل قاعة المجلس، وإن على الحكومة أن تضطلع بمسئوليتها وتراعى التمثيل المناسب للوزراء.

كما تحدّث النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن رأي الحزب في مشروع الموازنة، محذرًا الحكومة من الاستمرار في استخدام العجز الأوليّ كمؤشر للأداء الاقتصادي؛ لأنه يغفل الأبعاد الاجتماعية، منوهًا بأن “الوفد” يتحفظ على تصدير هذا المؤشر كواجهة للأداء الاقتصادي.

وحذّر فؤاد من عدم قدرة الحكومة على الوصول لمستهدفات الدخل، وخاصة المتحصلات الضريبية والتي تشكل 70% من الدخل، ويبلغ العجز بها أكثر من 15% مما يعظّم من عجز الموازنة، والذي هو المؤشر الأهم بالنسبة لأداء المالية العامة في مصر في ضوء تعاظم الديون وزيادة تكلفتها.

وقال فؤاد إنه لا يصح ولا يجوز أن تستمرَّ الحكومة في استخدام تقديرات لعجز الموازنة لا تستطيع تحقيقها.