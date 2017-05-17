الوفد يستعد لتقديم قانون الملكية الفكرية إلي البرلمان

صرح الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بأن بيت الخبرة برئاسة المهندس شريف بهجت، عضو الهيئة العليا، قد عقد اجتماعه الأخير مع اتحاد الناشرين للصياغة النهائية لتعديلات قانونى الملكية الفكرية واتحاد الناشرين تمهيدا لتقديمهم للبرلمان الأسبوع المقبل.

وأكدت هالة حسن، عضو حزب الوفد وعضو اتحاد الناشرين، أن الحزب اهتم بمطالب اتحاد الناشرين وتبنى تعديلات قانون حقوق الملكية الفكرية في خطوة نحو إعادة تطوير وتنظيم حقوق الملكية بشكل يواكب التطورات الزمنية.



وأوضح محمود عبد النبي، عضو حزب الوفد، أن تبني الوفد تعديلات قانون اتحاد الناشرين هو خطوة لتطوير النشر في مصر لمواكبة التطور الزمني، خاصة أن قانون اتحاد الناشرين لسنة ١٩٦٥ لم يتعرض لأي تطوير من تاريخه حتى أصبح عائقا أمام تطوير صناعة النشر في مصر بكل ما تواجهه من تحديات.