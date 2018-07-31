«الوفد» يروج لمشروع قانون الأحوال الشخصية في بورسعيد

ياسمين فوازاختتمت مساء أمس، الحلقة النقاشية التي نظمها حزب الوفد ببورسعيد، وسط حضور جماهيري كبير من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي والكثير من الشخصيات السياسية والشعبية بمحافظة بورسعيد، وشهدت الحلقة العديد من المناقشات وعرض المتضررين أمثلة للظلم الواقع عليهم من القانون الحالي.وصرح محم

ياسمين فواز

اختتمت مساء أمس، الحلقة النقاشية التي نظمها حزب الوفد ببورسعيد، وسط حضور جماهيري كبير من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي والكثير من الشخصيات السياسية والشعبية بمحافظة بورسعيد، وشهدت الحلقة العديد من المناقشات وعرض المتضررين أمثلة للظلم الواقع عليهم من القانون الحالي.

وصرح محمد كمال جاد رئيس لجنة حزب الوفد ببورسعيد خلال الحلقة النقاشية التي نظمها الحزب مساء أمس ببورسعيد لمناقشة قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية أن معظم القوانين منظمة لعلاقة بين أشخاص ومصالح بينما قانون الأحوال الشخصية أطرافه الأسرة المصرية ويهدف للترابط الأسري وليس لمصالح، وأضاف أن جلسات الحوار المجتمعي الهدف منها الوصول الي أفضل الآراء والتوصيات بهدف المساهمه في بناء الأسرة المصرية وتلافي أي قصور في القانون الحالي، وأكد أن الوفد سيظل دائما منبر طرح القوانين التي تنفع الأمه.

وقال الدكتور هشام ماجد نائب رئيس مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن وجود الأبوين له تأثير كبير علي الصحة النفسية والجسدية للطفل، حيث أن جهاز المناعة عند الأطفال يوجد به شق نفسي ويتسبب الإنهيار الأسري وغياب أحد الأبوين في ضعف مناعة الأطفال النفسية وفقدان 50% من مناعته ويعرضهم للأمراض النفسية والبدنية، وانتقد وجود ما يعرف بالرؤية حيث أنه لا يوجد دولة بالعالم تطبق الرؤية لعدم وجود جدوي منها، فالطفل يحتاج إلى والديه منذ الصغر ليتعلم من كل منهما ويكتسب مهارات وخبرات، بالإضافة إلى زرع الأخلاق والتوجيه، وهو ما أدركته الدول الأوربية مبكرا وقامت بتطبيق الإستضافة لما تمثله الرؤية نوع من أنواع العذاب للطفل.

وأضاف “ماجد”، أنه فيما يتعلق بسن الحضانة 12 عام هو السن الأنسب لإنتقال حضانة الطفل إلى والده حيث أن المرحلة العمرية من 12 إلى 18 تعد مرحلة المراهقة التي يرغب فيها المراهق في تجربة كل شئ من تدخين وتناول المخدرات وغيرها من الأمور والعادات السلبية نتيجة للتقلبات المزاجية التي يعاني منها المراهق خلال هذة الفترة من عمره والتي يكون فيها الأب هو الأساس لتوجيه، كما أن العديد من حالات الشذوذ الجنسي ناتجة عن غياب حائط الصد وهو الأب، وأكد أن الرؤية وتأخر سن الحضانة الي 18 عام لا يمت للطب النفسي بصلة.

وأثني الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس عن الأسر المصرية وإهتمامه بالترابط الأسري وضرورة سن تشريعات للحد من إزدياد حالات الطلاق التي وصلت الي 44%، وشدد فؤاد على ضرورة إعلاء المصلحة الفضلى للطفل والأسرة، ودعا إلى ضرورة تنحية الخلافات جانبا وعدم تحميل أخطاء الآباء والأمهات للأطفال، كما دعا المجلس القومي للمرأة وأعلن استعداده التام للجلوس والحوار حول مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية.

وتقدم النائب محمود حسين نائب بورسعيد، بالشكر لحزب الوفد لاهتمامه بمشكلات المجتمع المصري والأسرة المصرية ودور الوفد في إثراء قانونه بجلسات الحوار المجتمعي التي أتاحت لنا الفرصة لمعايشة الواقع الأليم الذي يشعر به المواطنين، وأكد أن مطالب المواطنين من استضافة وتخفيض سن الحضانة مطالب مشروعه، وأعلن دعمه الكامل لمشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية حيث أنه لا يوجد قانون في المجلس تم عليه جلسات حوار مجتمعي مثل هذا القانون.

وأثنى المهندس شريف حموده عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، علي مشروع قانون الوفد لإحتوائه علي أرقام ودراسات ومواد تم صياغتها بناء علي طلبات المواطن المصري، وأكد أن قانون الأحوال الشخصية الحالي جاء ضد الآباء في أمور كثيرة، وهو ما فقد القانون الحالي فلسفته حيث أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون للأسرة المصرية وليس قانون للمرأة أو للرجل، وشدد على ضرورة أن تتعامل القوانين بقاعدة المساواة، وشدد على أن الأب أولي بإبنه أو بإبنته بعد وفاه الأم أو زواجها، وأضاف أنه ضد المجلس القومي للمرأة لأنه يتعامل مع المرأة بأنها مظلومة دائما.

وقال العالم الأزهري الشيخ أحمد حسين، إن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والإسلام يدعو لصلة الأرحام والإستضافة تحقق ذلك، كما أن الخالق حفظ حق الطفل وهو في بطن أمه بأن ألزم الرجل بالإنفاق على المرأة بعد الطلاق طوال فترة حملها وبعد الولادة وخلال فترة إرضاع الصغير، وأكد أن الصغير يحتاج إلى رعاية مشتركة لأن هناك إنطباعات مختلفة من الأب والأم، ورأي أن الإستضافة تحل العديد من المشكلات التي تتعلق بالحضانة وتصب في صالح الأطفال.