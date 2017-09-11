الوفد يدين هجوم العريش

ياسمين فوازأدان الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، الهجوم الإرهابي على مدرعة للشرطة في العريش، والذي أسفر عن استشهاد 18 من أفراد الشرطة وعدد من المسعفين، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال الغادرة لا تصدر إلا من خلال أشخاص وجماعات إرهابية لا تمت للإنسانية بأي صلة.وأش

ياسمين فواز

أدان الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب “الوفد”، الهجوم الإرهابي على مدرعة للشرطة في العريش، والذي أسفر عن استشهاد 18 من أفراد الشرطة وعدد من المسعفين، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال الغادرة لا تصدر إلا من خلال أشخاص وجماعات إرهابية لا تمت للإنسانية بأي صلة.





وأشار فؤاد إلى أن تلك العمليات جاءت بكل تأكيد ردًّا على مداهمة ودكّ الأجهزة الشرطية الأوكار الإرهابية في سيناء، وأيضًا في منطقة أرض اللواء.

وأكد المتحدث باسم برلمانية الوفد أن تلك العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري ودروعه المتمثلة في الشرطة أو الجيش وستزيدهم عزيمة وإصرارًا على القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره الخبيثة.

وطالب فؤاد الداخلية بالثبات والصبر والاستمرار في ملاحقة تلك العناصر الإرهابية والقضاء على البؤر التي تختبأ فيها وتتخذ منها مركزًا للانطلاق تعبث من خلاله بأرواح ومقدرات وممتلكات الشعب المصري.