الوفد يتقدم بتقرير ثالث للرد على سعودية الجزيرتين

كشف الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب “الوفد” عن تقدم الحزب اليوم الأحد، بتقرير بيت الخبرة البرلماني للرد علي مزاعم الحكومة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير وتبعية الجزيرتين للمملكة.

وأشار فؤاد في تصريحاته لـ”المال” إلي أن التقرير تم تقديمه بالتزامن مع بدء مناقشة الاتفاقية في اللجنة التشريعية اليوم، مؤكدا أن الهيئة البرلمانية فندت في تقريرها الثالث كافة الردود بالأدلة والمستندات التي تثبت تبعية الجزيرتين الي مصر.