الوفد والدستور يرفضان قرار ترامب بشأن القدس

إيمان عوف، سلوى عثمانأكد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، اليوم الأربعاء، أن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني سيجعل المنطقة عبارة عن كتلة من اللهب،. وحذر قورة في بيان له اليوم، من خطورة اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مدينة القدس عاصمة للكيان ال

إيمان عوف، سلوى عثمان

أكد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، اليوم الأربعاء، أن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني سيجعل المنطقة عبارة عن كتلة من اللهب،.

وحذر قورة في بيان له اليوم، من خطورة اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأكد أن هذه الخطوة تعد بمثابة إطلاق رصاصة الموت على جهود السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

وشدد “مساعد رئيس حزب الوفد”، على أن هذه القرارات ستكون بيئة خصبة للجماعات الإرهابية من أجل جذب العديد من الشباب المسلم المتحمس لدينه،

وأضاف أن هذه القرار يعتبر استفزاز كبير لمشاعر المسلمين وسيشعل أزمة جديدة وذلك في ظل وجود أزمات كثيرة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، حذر حزب ” الدستور ” من العواقب الخطيرة للغاية التي ستتبع القرار غير المسؤول الذي سيصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس العربية المحتلة.

وأضاف الحزب في بيان اليوم أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يكتف بانحيازه الواضح ضد كافة القضايا الخاصة بالعرب والمسلمين منذ إطلاقه لحملته الانتخابية وتوليه لمنصبه قبل عام، ولكنه اليوم يخرق بشكل فاضح وينتهك مقدسات لا يجب المساس بها.

وأكد أن ترامب يدفع منطقة الشرق الأوسط برمتها نحو عنف غير مسبوق ردا على هذا القرار الذي لم يجرؤ اي من الرؤساء الأمريكيين على اتخاذه إدراكا لخطورته وتأثيره المدمر على اي احتمالات لتحقيق السلام.

\وقال حزب الدستور ، إن “علاقتنا مع الشعب الفلسطيني والتزامنا بتحرير الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة هي انحيازات لا يمكن التراجع عنها او التفريط بها”.

وأعرب الدستور عن تضامنه الكامل مع أية تحركات يقوم بها الشعب الفلسطيني البطل للدفاع عن أرضه، وإعلانه عن “أيام للغضب” تنطلق اليوم للاحتجاج على القرار الأمريكي المنحاز.