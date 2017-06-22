الوفد: نُصرّ على عودة محمد فؤاد للبرلمان

قال اللواء صلاح شوقى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن قرار حزب الوفد عن اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية، يأتى بمثابة تشريف وتكليف كبير يتحمله بشعور المسئولية، داعيا الله أن يوفقه للنجاح فيها خاصة فى المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.

ولفت إلى أنه سيسعى فى المقام الأول لإحداث نوعا من التوافق بين كل نواب الهيئة فى إطار العمل نحو تحقيق المصلحة العليا للبلاد بشكل يعبر تعبيرا حقيقيا عن مكانة حزب الوفد وتاريخه العريق وتوجهاته ومواقفه الوطنية لاسيما وأن حزب الوفد لديه مجموعة متميزة من النواب قادرة على العمل المشترك وإثراء الحياة البرلمانية وما نتطلع إليه من ثورة تشريعية بأفكار ومقترحات وقوانين تساعد على النهوض بالمجتمع وإبداء مواقفها بكل قوة لصالح القضايا الوطنية.

وأكد شوقى فى بيان له اليوم، أنه يتقدم بكل التقدير والعرفان للمستشار بهاء أبو شقة أحد أبرز رموز حزب الوفد والذى قاد الهيئة البرلمانية خلال دورى الانعقاد الماضيين وبذل خلالهما جهودا مضنية، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية للوفد استطاعت ان تؤدى دورها على أكمل وجه وأثرت الحياة السياسية بجهد رقابى وتشريعى كان متميزا فضلا عن الأداء الوطنى له تحت قبة البرلمان.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية إلى أنه سيسعى للتحرك فورا بالتعاون مع قيادة الحزب والهيئة العليا والهيئة البرلمانية للتواصل معه وإثنائه عن قرار الاستقاله والتأكيد على بقائه داخل أروقة بيته “بيت الأمة”.

وأضاف شوقى أنه يصر بكل قوة على عودة النائب محمد فؤاد مرة أخرى للبرلمان وعدوله عن الاستقالة من منطلق التوجه الوطنى له من أجل استكمال دوره الحزبى المخلص والوطنى الذى يؤديه بتفانى.

وأكد شوقى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتكاملا كبيرا بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية من خلال علاقات ودية وروح تعمق المشاعر والتوجهات الوطنية التى تساعد فى إعلاء مصلحة الوطن وتغليب قضاياه المهمة.