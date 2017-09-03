الوفد: مشاركة مصر في قمة بريكس تعزير للحراك الاقتصادي

ياسمين فواز ثمن الدكتور، محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المشاركة المصرية بقمة "بريكس" في مدينة شيامن الصينية. وفي وقت سابق أمس الأحد، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل زيارته إلى الصين، حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، ونظيره الروسي فلاديمير ب

ياسمين فواز

ثمن الدكتور، محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المشاركة المصرية بقمة “بريكس” في مدينة شيامن الصينية.

وفي وقت سابق أمس الأحد، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل زيارته إلى الصين، حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

و قال “فؤاد”في بيان له إن التجمع يستضيف من القارة الأفريقية لاجتماع هذا العام رئيسي مصر وغينيا، و يعد ذلك تقديرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.

و أضاف “فؤاد” أن مشاركة مصر خلال المشاركة في تلك القمة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، والتعجيل في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في مصر.

و من المنتظر ان يعقد الرئيس لقاءات مع عدد من الشركات الصينية العاملة في مصر.

و أوضح “فؤاد” أن الحراك الاقتصادي في مصر بحاجة إلى ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في النمو الاقتصادي و السيطرة على البطالة و هذا ما تستهدفه مصر من هذا النوع من الزيارات.

و شدد “فؤاد” على ضرورة المتابعات القوية عن طريق مجموعة وزارية متخصصة تتابع تنفيذ المشاريع و التأكد من تذليل أي عقبات تحول دون جني ثمار هذا الحراك الهام.