الوفد: لا نعادي السيسي ومرشحنا للرئاسة يريد إيجاد منافسة

أحمد صبرىقال المستشار بهاء ابوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن قرار الحزب بالدفع بمرشح ليس عداءً للرئيس عبدالفتاح السيسي ولكن من منطلق إيجاد منافسة سياسية ديموقراطية بعد انسحاب بقية المرشحين المحتملين.وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور أن هذا القرار جاء بإرادة

أحمد صبرى





قال المستشار بهاء ابوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن قرار الحزب بالدفع بمرشح ليس عداءً للرئيس عبدالفتاح السيسي ولكن من منطلق إيجاد منافسة سياسية ديموقراطية بعد انسحاب بقية المرشحين المحتملين.





وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور أن هذا القرار جاء بإرادة كاملة من أبناء الحزب وليس بإيعاز من أحد مضيفا : لايستطيع أى أحد إجبارنا على أى قرار.

